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Inchiesta arbitri, Rocchi e caso designazioni: anche Procura dello Sport archivia

l'inchiesta

Dopo quella della Procura di Milano in sede penale, arriva l'archiviazione anche da parte della giustizia sportiva per l’inchiesta sulle designazioni arbitrali riguardante Rocchi e il suo vice Gervasoni: la motivazione è che non sono emersi contatti diretti tra l’ex designatore e club

INCHIESTA SALE VAR, PROCURA CHIEDE ARCHIVIAZIONE

È stata archiviata anche da parte della giustizia sportiva l'inchiesta riguardante l'ex designatore Gianluca Rocchi e il suo vice Andrea Gervasoni, in merito al filone delle designazioni arbitrali. La Procura Generale dello sport presso il Coni ha infatti accolto la richiesta di archiviazione presentata a metà settembre dal procuratore dela Federcalcio Giuseppe Chiné, dalla cui indagine non sono emersi contatti diretti tra designatore e club, e dunque eventuali violazioni disciplinari.  Dopo l'archiviazione da parte della Procura di Milano in sede penale, dunque, questo capitolo si chiude definitivamente. Il filone delle cosiddette ‘bussate’ alle sale Var è andato a sua volta incontro all'archiviazione da parte della Procura di Monza e le carte sono passate alla procura federale per valutare eventuali elementi nuovi dopo che era stato già archiviato un primo procedimento sportivo.

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