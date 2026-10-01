Carnevali: “Mia idea portare più italiani alla Juve. Quarto posto? Non ci accontentiamo"festival sport
Sul palco del Festival dello Sport in corso a Trento, le parole dell’amministratore delegato del club bianconero: "La mia idea è avere più italianità in squadra. La Juve è competitiva ma l'obiettivo è vincere, non ci accontentiamo del quarto posto"
Una squadra con più italiani e che non si accontenta di arrivare quarta ma vuole vincere. Così immagina la Juventus del presente e del futuro Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale juventino, ospite del Festival dello Sport iniziato a Trento. "La mia idea è quella di creare un po' più di italianità e portare più giocatori italiani -le parole di Carnevali sul palco- Non è facile. Sappiamo bene che il mercato internazionale è un mercato ampio. Ci sono anche delle normative, a volte, che ti aiutano di più. Io penso che oggi avere dei giocatori italiani forti, perché siamo la Juve, perché la Juve ha bisogno di giocatori forti, non è così semplice, ma la voglia è quella di inserirli. Mi piacerebbe anche prendere ragazzi giovani, per cui la volontà è quella di inserire ragazzi che hanno delle prospettive". Nel corso del suo intervento al Festival, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, Carnevali ha anche parlato degli obiettivi per il presente e l’immediato futuro: "La Juve è competitiva. Abbiamo cambiato e ci vuole un po’ di tempo. L'obiettivo è vincere. Per me già domani sarebbe perfetto ma so che non è così semplice. Noi dobbiamo avere lo spirito juventino facendo sacrifici per vincere. Per vincere c'è bisogno di un percorso. Arrivare in Champions serve per avere garanzie economiche. Però non ci accontentiamo del quarto posto. Noi vogliamo vincere".
“Anni non positivi, cambiare sotto tutti aspetti”
"È inutile nascondere che la Juventus arriva da anni non positivi, dobbiamo cercare invece di lavorare per cambiare sotto tutti gli aspetti". Sono sempre parole dell'ad e dg della Juve, al Festival dello sport di Trento. "Oggi penso che la cosa più importante sia il risultato. Siamo partiti direi anche abbastanza bene, a parte lo scivolone con Sassuolo, una sconfitta assurda ma facciamo tesoro degli errori. Detto questo, abbiamo fatto delle buone prestazioni, siamo contenti ma sappiamo comunque che il cammino è difficile", ha aggiunto. "Credo che nei confronti dei tifosi la cosa migliore sia la trasparenza, vista la situazione economica e l'accordo con l'Uefa. Sappiamo che abbiamo dei parametri che dobbiamo rispettare, dei limiti che dobbiamo rispettare - ha aggiunto parlando del mercato -. Una cessione importante? Vediamo come si evolverà un po' il mercato", ha concluso.
“Rischiato di perdere Alajbegovic, come Palestra..."
"Abbiamo rischiato di perdere Alajbegovic all'ultimo per il rilancio del Chelsea. Per fortuna non ci è successo come all'Inter con Palestra. Ma ci sta. Non siamo competitivi con la Premier. Dobbiamo avere equilibrio economico e fare risultati. Elkann ha dato un'altra prova di quanto sostenga la Juve con l'ultima decisione sull'aumento di capitale". Quindi su Spalletti: “Non ha bisogno di essere difeso da me. Dopo Sassuolo si è scatenato di tutto su di lui. È un allenatore che insegna, ha voglia. Per lui deve essere una rivincita. Magari avessimo tanti Spalletti. Conte? È un allenatore top ma non è mai stato un nostro pensiero. Troppi cambiamenti alla Juve negli ultimi anni. Non è che una partita cambia le cose. Bisogna dare continuità. Spalletti ha anche uno staff preparato. Bisogna stare vicini nei momenti difficili. So che Conte è gradito a tanti ma anche Spalletti. Contano i risultati alla fine non le parole”. Chi sarà davanti tra Juventus e Inter nei prossimi cinque anni? “È come i 100 metri, loro partono avanti ma alla fine della corsa vogliamo essere noi i primi".