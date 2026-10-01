Sul palco del Festival dello Sport in corso a Trento, le parole dell’amministratore delegato del club bianconero: "La mia idea è avere più italianità in squadra. La Juve è competitiva ma l'obiettivo è vincere, non ci accontentiamo del quarto posto" JUVE, BILANCIO 2026 IN ROSSO

Una squadra con più italiani e che non si accontenta di arrivare quarta ma vuole vincere. Così immagina la Juventus del presente e del futuro Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale juventino, ospite del Festival dello Sport iniziato a Trento. "La mia idea è quella di creare un po' più di italianità e portare più giocatori italiani -le parole di Carnevali sul palco- Non è facile. Sappiamo bene che il mercato internazionale è un mercato ampio. Ci sono anche delle normative, a volte, che ti aiutano di più. Io penso che oggi avere dei giocatori italiani forti, perché siamo la Juve, perché la Juve ha bisogno di giocatori forti, non è così semplice, ma la voglia è quella di inserirli. Mi piacerebbe anche prendere ragazzi giovani, per cui la volontà è quella di inserire ragazzi che hanno delle prospettive". Nel corso del suo intervento al Festival, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, Carnevali ha anche parlato degli obiettivi per il presente e l’immediato futuro: "La Juve è competitiva. Abbiamo cambiato e ci vuole un po’ di tempo. L'obiettivo è vincere. Per me già domani sarebbe perfetto ma so che non è così semplice. Noi dobbiamo avere lo spirito juventino facendo sacrifici per vincere. Per vincere c'è bisogno di un percorso. Arrivare in Champions serve per avere garanzie economiche. Però non ci accontentiamo del quarto posto. Noi vogliamo vincere".

“Anni non positivi, cambiare sotto tutti aspetti” "È inutile nascondere che la Juventus arriva da anni non positivi, dobbiamo cercare invece di lavorare per cambiare sotto tutti gli aspetti". Sono sempre parole dell'ad e dg della Juve, al Festival dello sport di Trento. "Oggi penso che la cosa più importante sia il risultato. Siamo partiti direi anche abbastanza bene, a parte lo scivolone con Sassuolo, una sconfitta assurda ma facciamo tesoro degli errori. Detto questo, abbiamo fatto delle buone prestazioni, siamo contenti ma sappiamo comunque che il cammino è difficile", ha aggiunto. "Credo che nei confronti dei tifosi la cosa migliore sia la trasparenza, vista la situazione economica e l'accordo con l'Uefa. Sappiamo che abbiamo dei parametri che dobbiamo rispettare, dei limiti che dobbiamo rispettare - ha aggiunto parlando del mercato -. Una cessione importante? Vediamo come si evolverà un po' il mercato", ha concluso.