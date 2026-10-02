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Inter, per Calhanoglu obiettivo Parma: a inizio settimana completamente in gruppo

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Il centrocampista turco - che ha saltato la sfida con la Roma e ha dovuto rinunciare alla convocazione della sua nazionale - sta recuperando dal risentimento all'adduttore della coscia destra e dall'inizio della prossima settimana tornerà completamente in gruppo. Obiettivo Inter-Parma del 10 ottobre. E presto ci sarà un incontro tra la società e l'agente di Calhanoglu, per discutere dell'eventuale rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2027.  Nel VIDEO le news con l'inviato ad Appiano Gentile Matteo Barzaghi

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