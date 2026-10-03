 Amichevoli Serie A, i risultati di oggi 3 ottobre con Inter, Lazio e Cagliari | Sky Sport
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Amichevoli Serie A, risultati e marcatori di oggi: l'Inter batte il Lumezzane, pari Lazio

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Dopo le amichevoli di venerdì, altre quattro squadre di Serie A in campo oggi senza i convocati dalle rispettive Nazionali. L'Inter supera 2-0 il Lumezzane coi gol di Mkhitaryan e Agbonifo, esordio per Spence che ha giocato 50 minuti. La Lazio fa 3-3 con la Juve Stabia, il Cagliari supera ai rigori il Rayo Vallecano. Alle 18 il Monza affronta il Brest

SERIE A: I RISULTATI DI VENERDÌ - IL BILANCIO DEI NAZIONALI

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