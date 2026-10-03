Amichevoli Serie A, risultati e marcatori di oggi: l'Inter batte il Lumezzane, pari Lazio
Dopo le amichevoli di venerdì, altre quattro squadre di Serie A in campo oggi senza i convocati dalle rispettive Nazionali. L'Inter supera 2-0 il Lumezzane coi gol di Mkhitaryan e Agbonifo, esordio per Spence che ha giocato 50 minuti. La Lazio fa 3-3 con la Juve Stabia, il Cagliari supera ai rigori il Rayo Vallecano. Alle 18 il Monza affronta il Brest
SERIE A: I RISULTATI DI VENERDÌ - IL BILANCIO DEI NAZIONALI
- INTER-LUMEZZANE 2-0
14' Mkhitaryan, 62' Agbonifo
- RAYO VALLECANO-CAGLIARI 5-6 d.c.r
24' Garcia (R), 77' Nzola (C)
- LAZIO-JUVE STABIA 3-3
31' Noslin (L), 33' Buglio (J), 38' Zaccagni (L), 42' Maistro (J), 65' Fernandes (J), 78' Pinamonti (L)
Note: Pinamonti (L) sbaglia un rigore al 53'
- BREST-MONZA (alle 18)