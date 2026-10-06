Derby Torino, 22 misure cautelari per gli scontri

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Scontri Ultras pre derby Juve-Torino, 22 misure cautelari e oltre 40 daspo

i provvedimenti

Sono oltre una ventina gli obblighi di firma e una quarantina i Daspo eseguiti dalla polizia nell'ambito dell'operazione della Digos di Torino per i disordini avvenuti il 24 maggio scorso in occasione del derby della Mole tra Torino e Juventus

Oltre quaranta daspo e più di venti provvedimenti cautelari. Queste le misure prese da Polizia di Torino e Digos in merito agli scontri avvenuti prima del derby tra Torino e Juventus, lo scorso 24 maggio. Nello specifico 22 appartenenti ai gruppi ultras della Juventus e del Torino, sono indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e rissa. Misure cautelari che sono scattate all’alba con l’attività della Polizia nelle province di Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo. Ricordiamo che prima della partita restò ferito un tifoso della Juventus, colpito da un lacrimogeno.

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