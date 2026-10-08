Allegri valuta la difesa a tre per la sfida di sabato alle 20.45 contro il Frosinone (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Nella rifinitura l’osservato speciale sarà Beukema: se verrà provato tra i titolari, si andrà con tre centrali. A quel punto, Di Lorenzo e Politano si giocherebbero un posto sulla fascia destra. Neres si avvicina a una maglia da titolare, mentre cresce la fiducia per la convocazione di McTominay.

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