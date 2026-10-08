 Napoli, la probabile formazione contro il Frosinone: le ultime news | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Napoli, la probabile formazione contro il Frosinone: le ultime news

le scelte fotogallery
14 foto

Allegri valuta la difesa a tre per la sfida di sabato alle 20.45 contro il Frosinone (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Nella rifinitura l’osservato speciale sarà Beukema: se verrà provato tra i titolari, si andrà con tre centrali. A quel punto, Di Lorenzo e Politano si giocherebbero un posto sulla fascia destra. Neres si avvicina a una maglia da titolare, mentre cresce la fiducia per la convocazione di McTominay.

INDISPONIBILI E INFORTUNATI DELLA 6^GIORNATA

ALTRE FOTOGALLERY

Ufficiale: Darmian è un giocatore del Bologna

Calciomercato

Matteo Darmian è un nuovo giocatore del Bologna. L'ex difensore di Torino e Inter ha finrmato...

33 foto

I più preziosi in Premier: Haaland al comando

classifica

Erling Haaland non ha rivali tra i calciatori più preziosi della Premier League dopo...

35 foto

Juve, a Cagliari tornano Kelly e Cambiaso dal 1'

LE SCELTE

Il campionato della Juve riparte da Cagliari. Durante la giornata di giovedì 8 ottobre,...

14 foto

Attesa per Paz, Malen recuperato: così Como-Roma

Serie A

Scontro diretto domenica alle 12.30 al Sinigaglia, dove Fabregas potrebbe confermare l'ultimo...

24 foto

Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Ranieri

Calciomercato

La Fiorentina e Luca Ranieri proseguono insieme la loro storia: il club viola, infatti, ha...

60 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    La presentazione della 6^ giornata di Serie A

    guida tv

    Il sesto turno di Serie A della stagione, dopo la lunga pausa per le nazionali, si apre sabato 10...

    Inter, si ferma Jones: problema alla coscia

    INTER

    Tegola per Chivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato dopo la lunga sosta, Curtis...

    La Serie A in campo per 'Una Storia di mani'

    Serie A

    In occasione della 6^ giornata la Serie A sosterrà la raccolta fondi “Una Storia di Mani” a...