Napoli, la probabile formazione contro il Frosinone: le ultime news
Allegri valuta la difesa a tre per la sfida di sabato alle 20.45 contro il Frosinone (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Nella rifinitura l’osservato speciale sarà Beukema: se verrà provato tra i titolari, si andrà con tre centrali. A quel punto, Di Lorenzo e Politano si giocherebbero un posto sulla fascia destra. Neres si avvicina a una maglia da titolare, mentre cresce la fiducia per la convocazione di McTominay.
- In casa Napoli resiste l'ipotesi della difesa a tre, una possibile soluzione per la sfida con il Frosinone, in programma sabato alle 20.45 al "Maradona" (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Nella giornata di giovedì si sono allenati tutti i calciatori a disposizione, compresi Gilmour e Lobotka, rientrati molto affaticati dagli impegni con le nazionali.
- Cresce la fiducia per avere McTominay tra i convocati: lo scozzese, al quale è stata ribadita l'idoneità, sta intensificando i carichi e si sta allenando in gruppo. Potrebbe avere qualche minuto nelle gambe.
- Beukema sarà l'osservato speciale nella rifinitura: se avrà la pettorina, si giocherà con la difesa a tre. A quel punto ci sarebbe un ballottaggio sulla corsia di destra tra Di Lorenzo e Politano.
- Crescono le quotazioni di Neres per una maglia da titolare: sta iniziando ad avere una gamba brillante.
- Di Lorenzo (Italia) - 153 minuti
- Vergara (Italia) - 116 minuti
- Favasuli (Italia U21) - 45 minuti
- De Bruyne (Belgio) - 203 minuti, 2 GOL
- Gilmour (Scozia) - 328 minuti, 1 assist
- Lobotka (Slovacchia) - 360 minuti
- Hojlund (Danimarca) - 251 minuti, 3 GOL
- Lang (Olanda) - 104 minuti
- Milinkovic-Savic (Serbia) - 270 minuti, 6 gol subiti
- Olivera (Uruguay) - 180 minuti
- Portiere: MERET
- Difensore centrale di destra: BEUKEMA
- Difensore centrale: RRAHMANI
- Difensore centrale di sinistra: MARIN
- Esterno destro: DI LORENZO
- Centrocampista centrale: GILMOUR
- Centrocampista centrale: LOBOTKA
- Esterno sinistro: SPINAZZOLA
- Trequarista: DE BRUYNE
- Trequartista: NERES
- Attaccante: HOJLUND