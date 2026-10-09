Napoli-Frosinone, le probabili formazioni del match di Serie A

Dopo un ottimo inizio di campionato, il Frosinone di Alvini sfida il Napoli al Maradona. La squadra di Allegri vuole tornare subito a vincere dopo la sosta e ha recuperato McTominay che avrà 20-30 minuti di autonomia. Alle spalle di Hojlund, verso la maglia da titolare De Bruyne e Neres: sempre più probabile la difesa a tre. Nei ciociari Bobcek sostituirà l'infortunato Raimondo. Partita in programma sabato alle ore 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Allegri
NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione: Meret, Beukema, Rrahmani, Marín, Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola, De Bruyne, Neres, Højlund. All. Allegri
- Sempre più probabile vedere un Napoli con la difesa a tre contro il Frosinone
- Sta crescendo la condizione di Neres che dovrebbe partire dal 1' insieme a De Bruyne dietro a Hojlund
- McTominay sarà convocato: come detto da Allegri avrà 20-30 minuti a disposizione
Le possibili scelte di Alvini
FROSINONE (4-2-3-1), la probabile formazione: Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia, Masini, Calò, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Bobcek. All. Alvini
- L'unico ballottaggio è in difesa con Cittadini in vantaggio su Monterisi
- Intoccabili gli esterni: Kvernadze e Ghedjemis comporrano la trequarti insieme a Schmid dietro a Bobcek, che sostituisce l'infortunato Raimondo
- A centrocampo la coppia Masini-Calò