Napoli-Frosinone, le probabili formazioni del match di Serie A

Dopo un ottimo inizio di campionato, il Frosinone di Alvini sfida il Napoli al Maradona. La squadra di Allegri vuole tornare subito a vincere dopo la sosta e ha recuperato McTominay che avrà 20-30 minuti di autonomia. Alle spalle di Hojlund, verso la maglia da titolare De Bruyne e Neres: sempre più probabile la difesa a tre. Nei ciociari Bobcek sostituirà l'infortunato Raimondo. Partita in programma sabato alle ore 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

LA CONFERENZA DI ALLEGRI