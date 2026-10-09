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Napoli-Frosinone, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Dopo un ottimo inizio di campionato, il Frosinone di Alvini sfida il Napoli al Maradona. La squadra di Allegri vuole tornare subito a vincere dopo la sosta e ha recuperato McTominay che avrà 20-30 minuti di autonomia. Alle spalle di Hojlund, verso la maglia da titolare De Bruyne e Neres: sempre più probabile la difesa a tre. Nei ciociari Bobcek sostituirà l'infortunato Raimondo. Partita in programma sabato alle ore 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Probabili Formazioni

Napoli
Alex Meret
Alex Meret
PORTIERE
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Rafa Marín
Rafa Marín
difensore centrale di sinistra
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Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
esterno destro
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
centrocampista centrale
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
esterno sinistro
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Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
trequartista
Napoli
David Neres
David Neres
trequartista
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Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante centrale

Le possibili scelte di Allegri

NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione: Meret, Beukema, Rrahmani, Marín, Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola, De Bruyne, Neres, Højlund. All. Allegri

  • Sempre più probabile vedere un Napoli con la difesa a tre contro il Frosinone
  • Sta crescendo la condizione di Neres che dovrebbe partire dal 1' insieme a De Bruyne dietro a Hojlund
  • McTominay sarà convocato: come detto da Allegri avrà 20-30 minuti a disposizione 
Frosinone
Lorenzo Palmisani
Lorenzo Palmisani
portiere
Frosinone
Anthony Oyono
Anthony Oyono
terzino destro
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Frosinone
Gabriele Calvani
Gabriele Calvani
difensore centrale
Frosinone
Giorgio Cittadini
Giorgio Cittadini
difensore centrale
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Frosinone
Gabriele Bracaglia
Gabriele Bracaglia
terzino sinistro
Frosinone
Patrizio Masini
Patrizio Masini
centrocampista difensivo
Frosinone
Giacomo Calò
Giacomo Calò
centrocampista difensivo
Frosinone
Farès Ghedjemis
Farès Ghedjemis
esterno destro
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Frosinone
Romano Schmid
Romano Schmid
trequartista
Frosinone
Giorgi Kvernadze
Giorgi Kvernadze
esterno sinistro
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Frosinone
Tomás Bobcek
Tomás Bobcek
attaccante centrale

Le possibili scelte di Alvini

FROSINONE (4-2-3-1), la probabile formazione: Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia, Masini, Calò, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Bobcek. All. Alvini

  • L'unico ballottaggio è in difesa con Cittadini in vantaggio su Monterisi
  • Intoccabili gli esterni: Kvernadze e Ghedjemis comporrano la trequarti insieme a Schmid dietro a Bobcek, che sostituisce l'infortunato Raimondo
  • A centrocampo la coppia Masini-Calò

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