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Franco Baresi, nuovo murales a Casa Milan al posto di quello vandalizzato: il VIDEO

NUOVA OPERA

Sabato 10 ottobre è stato nuovamente installato nel piazzale di Casa Milan il murales dedicato a Franco Baresi, dopo che era stato vandalizzato lo scorso 27 settembre. Nel VIDEO la nuova opera: è un PasteUp, un foglio di carta incollato alla parete, le misure sono raddoppiate rispetto alla versione precedente. L'autore 'Lucas Street Art' ha omaggiato la leggenda rossonera applicando 6 loghi con i valori che richiamano la vita di Baresi: rispetto, umiltà, fedeltà, coraggio, sacrificio, eleganza

LA CARRIERA DI BARESI

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