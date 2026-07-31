 Franco Baresi morto, carriera e storia del giocatore del Milan | Sky Sport
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Addio Franco Baresi: le Coppe Campioni, il numero ritirato, capitano eterno. La sua storia

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È nato “Piscinin” ed è cresciuto “Kaiser Franz”. Ha portato il Milan dalla Serie B sul tetto d'Europa, diventando il simbolo di una delle squadre più forti e rivoluzionarie di sempre. Con l'Italia è stato campione del mondo senza giocare e ha disputato una finale 25 giorni dopo essersi rotto il menisco. Franco Baresi, difensore, capitano, leggenda rossonera e del calcio italiano. Per lui 19 stagioni e infiniti titoli con un'unica maglia e la fascia al braccio

CALCIO IN LUTTO, È MORTO FRANCO BARESI

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