La Juve ricomincia la sua marcia in Serie A sfidando domenica alle 20.45 alla Unipol Domus il Cagliari, una delle grandi sorprese delle prime giornate di campionato. NeI bianconeri, che vincendo scavalcherebbero proprio i sardi, ballottaggio sulle fasce con Conceicao e Zhegrova che si giocando la maglia a destra, mentre Alajbegovic e Nico Gonzalez. Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus
Probabili Formazioni
CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione
Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane
- Pisacane dovrebbe schierare una difesa a 4, a differenza di quanto fatto contro l'Udinese, con Obert che arretrerebbe sulla linea dei difensori.
- In mezzo al campo, dovrebbe giocare Fazzini insieme a Romano, reduce dalle prime partite con l'Italia, e Winks.
- In attacco, resta intatto il tridente composto da Adopo, Maldini e Mendy.
JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione
Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti
- Senza otto giocatori a disposizione, Spalletti deve ridisegnare la Juve, partendo dalla difesa, in cui dovrebbero giocare dall'inizio Kelly e Cambiaso: non sono al meglio dopo le nazionali sia Lucumì che Celik.
- In mezzo al campo, al fianco di Douglas Luiz dovrebbe esserci Sarr, con McKennie che si alza sulla linea dei trequartisti.
- Ballottagio sulle fasce: Conceicao e Zhegrova si giocano una maglia dal 1' così come Alajbegovic e Nico Gonzalez. Confermato, invece, Kolo Muani.