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Cagliari-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La Juve ricomincia la sua marcia in Serie A sfidando domenica alle 20.45 alla Unipol Domus il Cagliari, una delle grandi sorprese delle prime giornate di campionato. NeI bianconeri, che vincendo scavalcherebbero proprio i sardi, ballottaggio sulle fasce con Conceicao e Zhegrova che si giocando la maglia a destra, mentre Alajbegovic e Nico Gonzalez. Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus

LA CONFERENZA DI SPALLETTI

Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
terzino destro
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Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore centrale
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Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Alessandro Romano
Alessandro Romano
mezzala destra
Cagliari
Harry Winks
Harry Winks
centrocampista centrale
Cagliari
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
mezzala sinistra
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Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
trequartista di destra
Cagliari
Daniel Maldini
Daniel Maldini
trequartista di sinistra
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Cagliari
Paul Mendy
Paul Mendy
attaccante

CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione

Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane

  • Pisacane dovrebbe schierare una difesa a 4, a differenza di quanto fatto contro l'Udinese, con Obert che arretrerebbe sulla linea dei difensori. 
  • In mezzo al campo, dovrebbe giocare Fazzini insieme a Romano, reduce dalle prime partite con l'Italia, e Winks.
  • In attacco, resta intatto il tridente composto da Adopo, Maldini e Mendy.
Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
terzino destro
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Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale
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Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
terzino sinistro
Juventus
Douglas Luiz
Douglas Luiz
centrocampista centrale
Juventus
Pape Sarr
Pape Sarr
centrocampista centrale
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
esterno destro
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Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
trequartista
Juventus
Kerim-Sam Alajbegovic
Kerim-Sam Alajbegovic
esterno sinistro
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Juventus
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani
attaccante

JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione

Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

  • Senza otto giocatori a disposizione, Spalletti deve ridisegnare la Juve, partendo dalla difesa, in cui dovrebbero giocare dall'inizio Kelly e Cambiaso: non sono al meglio dopo le nazionali sia Lucumì che Celik.
  • In mezzo al campo, al fianco di Douglas Luiz dovrebbe esserci Sarr, con McKennie che si alza sulla linea dei trequartisti.
  • Ballottagio sulle fasce: Conceicao e Zhegrova si giocano una maglia dal 1' così come Alajbegovic e Nico Gonzalez. Confermato, invece, Kolo Muani.

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