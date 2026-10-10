La partita Inter-Parma della 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 10 ottobre alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Parma

L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Parma in campionato (6V, 3N), vincendo quattro delle cinque più recenti (1N); l'ultimo successo dei ducali contro i nerazzurri in Serie A risale al 15 settembre 2018 (1-0 al Meazza grazie al primo gol nel torneo dell'ex Federico Dimarco). L'Inter ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto gare contro il Parma in campionato (17 reti nerazzurre nel periodo): solo contro Hellas Verona (11 tra il 1997 e il 2015), Sampdoria (11 tra il 1947 e il 1951) e Cagliari (10 tra il 1996 e il 2006) ha registrato una serie più lunga di gare consecutive con almeno due reti nella massima competizione. L'Inter ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le ultime due sfide contro il Parma in campionato: i nerazzurri potrebbero registrare tre clean sheets di fila contro i ducali per la prima volta in Serie A. L'Inter potrebbe vincere tutte le sue prime quattro partite casalinghe stagionali in Serie A solo per la terza volta negli ultimi 35 anni, dopo il 2017/18 (con Luciano Spalletti allenatore) e il 2005/06 (con Roberto Mancini alla guida). Il Parma ha perso tutte le ultime quattro trasferte di campionato e l'ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di sconfitte esterne consecutive in Serie A risale al periodo tra aprile 2021 e agosto 2024 (sei in quel caso). Alberto Gilardino torna al Parma, dove da calciatore ha realizzato 50 gol in 96 presenze in Serie A tra il 2002 e il 2005, diventando il 2° miglior marcatore nella storia del club nel massimo campionato, dietro solo a Hernán Crespo (72). L'Inter ha perso due delle ultime quattro partite di Serie A disputate subito dopo la pausa nazionali (2V), dopo che era rimasta imbattuta in tutte le otto precedenti (6V, 2N). Dall'altra parte, il Parma ha ottenuto un solo successo nelle ultime 12 gare di Serie A dopo la pausa nazionali (6N, 5P): 2-1 contro l'Hellas Verona il 23 novembre 2025.