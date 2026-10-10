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Lecce-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica 11 ottobre alle 15 il Lecce ospita il Bologna al Via del Mare. I rossoblù, ancora senza vittorie in campionato, ritrovano Orsolini dal 1' come unico cambio rispetto al pari contro il Torino della 5^ giornata. Due, invece, le novità progettate da Di Francesco dopo la sconfitta con il Milan del 20 settembre: Thiago Gabriel e Paco Esteban dovrebbero prendersi un posto da titolari. Le probabili formazioni di Lecce-Bologna

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
PORTIERE
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
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Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
mezzala destra
Lecce
Ivan Ilic
Ivan Ilic
centrocampista centrale
Lecce
Youssef Maleh
Youssef Maleh
mezzala sinistra
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Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
ala destra
Lecce
Paco Esteban
Paco Esteban
attaccante
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Lecce
Joël Almada Monteiro
Joël Almada Monteiro
ala sinistra

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Danilo Veiga, Thiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Paco Esteban, Monteiro. All. Di Francesco

  • Di Francesco dovrebbe recuperare Thiago Gabriel, che era alle prese con un problema al collo, e schierarlo al centro della difesa insieme a Siebert.
  • Il centrocampo sarà lo stesso sceso in campo a San Siro con il Milan, con Ilic vertice basso e Coulibaly e Maleh ad agire al suo fianco.
  • In attacco, Pierotti e Monteiro dovrebbero giocare a supporto del giovane Paco Esteban. Geubbels è disponibile dopo il lavoro differenziato svolto in settimana ma dovrebbe partire dalla panchina
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Eivind Helland
Eivind Helland
difensore centrale di destra
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Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Arthur Theate
Arthur Theate
difensore centrale di sinistra
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Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
esterno destro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
mezzala destra
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
mezzala sinistra
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
esterno sinistro
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
trequartista di destra
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
trequartista di sinistra
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Bologna
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante

BOLOGNA (3-4-2-1) la probabile formazione

Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Orsolini; Piccoli. All. Palladino

  • Senza gli infortunati Holm e Odgaard, Palladino dovrebbe lanciare dal primo minuto Orsolini per la prima volta dalla gara con la Lazio del 24 agosto. Affianco a lui pronto Bernardeschi.
  • Per il resto, la formazione dovrebbe essere la stessa schierata nella gara interna contro il Torino, l'ultima partita giocata dal Bologna prima della sosta per le nazionali

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