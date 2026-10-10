Domenica 11 ottobre alle 15 il Lecce ospita il Bologna al Via del Mare. I rossoblù, ancora senza vittorie in campionato, ritrovano Orsolini dal 1' come unico cambio rispetto al pari contro il Torino della 5^ giornata. Due, invece, le novità progettate da Di Francesco dopo la sconfitta con il Milan del 20 settembre: Thiago Gabriel e Paco Esteban dovrebbero prendersi un posto da titolari. Le probabili formazioni di Lecce-Bologna
Probabili Formazioni
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Danilo Veiga, Thiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Paco Esteban, Monteiro. All. Di Francesco
- Di Francesco dovrebbe recuperare Thiago Gabriel, che era alle prese con un problema al collo, e schierarlo al centro della difesa insieme a Siebert.
- Il centrocampo sarà lo stesso sceso in campo a San Siro con il Milan, con Ilic vertice basso e Coulibaly e Maleh ad agire al suo fianco.
- In attacco, Pierotti e Monteiro dovrebbero giocare a supporto del giovane Paco Esteban. Geubbels è disponibile dopo il lavoro differenziato svolto in settimana ma dovrebbe partire dalla panchina
BOLOGNA (3-4-2-1) la probabile formazione
Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Orsolini; Piccoli. All. Palladino
- Senza gli infortunati Holm e Odgaard, Palladino dovrebbe lanciare dal primo minuto Orsolini per la prima volta dalla gara con la Lazio del 24 agosto. Affianco a lui pronto Bernardeschi.
- Per il resto, la formazione dovrebbe essere la stessa schierata nella gara interna contro il Torino, l'ultima partita giocata dal Bologna prima della sosta per le nazionali