Il lunedì di campionato si apre alle 18.30 con Atalanta-Venezia. Dopo i tre ko di fila pre sosta, Sarri è ancora indeciso se passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Il trio di trequartisti sarebbe quello composto da Zalewski, De Ketelaere e Rowe, tutti alle spalle di Scamacca. Venezia con Adams e Yeboah davanti, mentre Basic è ancora alle prese con la fascite plantare
Probabili Formazioni
La probabile formazione dell'Atalanta
4-2-3-1: Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Kessié, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All Sarri
- Dopo i tre ko di fila pre sosta, Sarri è ancora indeciso se passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1
- Il trio di trequartisti sarebbe quello composto da Zalewski, De Ketelaere e Rowe, tutti alle spalle di Scamacca
La probabile formazione del Venezia
3-5-2: F. Stankovic; Moreno, Bella-Kotchap, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia; Yeboah, A. Adams. All. Stroppa
- Schingtienne è finito ko: la linea a tre del Venezia dovrebbe essere composta da Moreno, Bella-Kotchap e Juan Jesus
- Basic è ancora alle prese con la fascite plantare
- Davanti Adams e Yeboah