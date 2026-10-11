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Probabili formazioni di Atalanta-Venezia

Serie A

Il lunedì di campionato si apre alle 18.30 con Atalanta-Venezia. Dopo i tre ko di fila pre sosta, Sarri è ancora indeciso se passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Il trio di trequartisti sarebbe quello composto da Zalewski, De Ketelaere e Rowe, tutti alle spalle di Scamacca. Venezia con Adams e Yeboah davanti, mentre Basic è ancora alle prese con la fascite plantare

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Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
Terzino destro
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Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale
Atalanta
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Difensore centrale
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Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
Terzino sinistro
Atalanta
Franck Kessie
Franck Kessie
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Ala destra
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista
Atalanta
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
Ala sinistra
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Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Attaccante

La probabile formazione dell'Atalanta

4-2-3-1: Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Kessié, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All Sarri

  • Dopo i tre ko di fila pre sosta, Sarri è ancora indeciso se passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1 
  • Il trio di trequartisti sarebbe quello composto da Zalewski, De Ketelaere e Rowe, tutti alle spalle di Scamacca
Venezia
Filip Stankovic
Filip Stankovic
Portiere
Venezia
Matías Moreno
Matías Moreno
Difensore centrale di destra
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Venezia
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
Difensore centrale
Venezia
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore centrale di sinistra
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Venezia
Antoine Hainaut
Antoine Hainaut
Esterno destro
Venezia
Kike Pérez
Kike Pérez
Mezzala destra
Venezia
Thórir Helgason
Thórir Helgason
regista
Venezia
Simon Sohm
Simon Sohm
Mezzala sinistra
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Venezia
Thierry Correia
Thierry Correia
Esterno sinistro
Venezia
John Yeboah
John Yeboah
Attaccante
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Venezia
Akor Adams
Akor Adams
Attaccante

La probabile formazione del Venezia

3-5-2: F. Stankovic; Moreno, Bella-Kotchap, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia; Yeboah, A. Adams. All. Stroppa

  • Schingtienne è finito ko: la linea a tre del Venezia dovrebbe essere composta da Moreno, Bella-Kotchap e Juan Jesus
  • Basic è ancora alle prese con la fascite plantare
  • Davanti Adams e Yeboah

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