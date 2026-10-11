Il lunedì di campionato si apre alle 18.30 con Atalanta-Venezia. Dopo i tre ko di fila pre sosta, Sarri è ancora indeciso se passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Il trio di trequartisti sarebbe quello composto da Zalewski, De Ketelaere e Rowe, tutti alle spalle di Scamacca. Venezia con Adams e Yeboah davanti, mentre Basic è ancora alle prese con la fascite plantare

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