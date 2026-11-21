Mesi fa diceva che Pulisic doveva guadagnarsi il posto, ora è uno dei giocatori migliori e ha rinnovato col club. Cosa è successo?

"Ogni calciatore rende meglio quando sente la fiducia della società, soprattutto con un rinnovo. Pulisic ha avuto degli infortuni, oggi forse è l'unico giocatore della rosa non sostituibile per la sua capacità di muoversi tra le linee. Le sue qualità sono uniche nella rosa e in Europa abbiamo sentito la sua mancanza perché dovevamo gestirlo. Non è uno che parla molto, ma lo fa in campo molto bene. Sarà sia il presente che il futuro della squadra"