Milan-Frosinone è su Sky Sport
La sfida tra rossoneri e gialloblù sarà in diretta domenica 22 novembre alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. QUI il programma del weekend sui canali di Sky Sport
Amorim presenta Milan-Frosinone: "Pavlovic tra i convocati, non so se titolare. Loro sono migliori di noi negli ultimi 30 metri e divertenti da guardare". L'allenatore rossonero difende Ramos e Camarda: "I problemi di Goncalo sono di tutta la squadra, non lo mettiamo nelle condizioni di segnare. Francesco via a gennaio? Non ci pensiamo, sono contento di come è tornato dalla Nazionale". Una mano dal mercato è comunque gradita: "Un'opzione in più potrebbe essere utile"
Da sottolineare, durante la conferenza stampa, la presenza di Gerry Cardinale in ultima fila. Un segnale di quanto quest'anno il proprietario rossonero sia vicino sia all'allenatore che a tutta la squadra
Lei è un sognatore? Qual è il suo sogno per le prossime 7 partite da qui alla fine dell'anno?
"Più che un sogno, io ho l'obiettivo di vincere tutte le partite. Dalla scelta delle squadre nella mia carriera, si può capire che io sia un sognatore, ora sono in un club da sogno. Al momento devo continuare a fare bene, a vincere. Io sono un sognatore, ma vincere deve essere un obiettivo, non mi metto a sognare classifiche o distacchi, più che altro ho il desiderio di recuperare in fretta gli infortunati come Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Tomori"
Ha messo una regola per non far giocare a GTA VI di notte?
"Ho visto la risposta del mio amico Gennaro Gattuso, non c'è nulla da aggiungere. Se alcuni non saranno pronti per giocare, lo saranno altri. Credo che uno come Modric non conosca nemmeno il gioco"
Il distacco dalla vetta della classifica può essere un incentivo per investire di più nel mercato di gennaio?
"L'errore più grande che può fare una grande squadra è ragionare in questa maniera. Bisogna avere una programmazione, sapere quali sono i profili che vogliamo dal punto di vista tecnico e caratteriale. Non vogliamo star, ma giocatori che vogliono fare parte di questa squadra, meglio se giovani. Si deve guardare la classifica per valutare il percorso, non per capire se comprare giocatori o meno. Bisogna guardare ai prossimi 5 anni"
Mesi fa diceva che Pulisic doveva guadagnarsi il posto, ora è uno dei giocatori migliori e ha rinnovato col club. Cosa è successo?
"Ogni calciatore rende meglio quando sente la fiducia della società, soprattutto con un rinnovo. Pulisic ha avuto degli infortuni, oggi forse è l'unico giocatore della rosa non sostituibile per la sua capacità di muoversi tra le linee. Le sue qualità sono uniche nella rosa e in Europa abbiamo sentito la sua mancanza perché dovevamo gestirlo. Non è uno che parla molto, ma lo fa in campo molto bene. Sarà sia il presente che il futuro della squadra"
La squadra subisce molti gol nei finali di partita, ci state lavorando su?
"Un aspetto che dipende sempre dal fatto che il nostro volume di gioco, come dicevo prima, è ancora basso. Nelle ultime partite stiamo migliorando nella gestione quando siamo in vantaggio, ma c'è ancora del lavoro da fare. Dobbiamo creare di più quando vinciamo"
Col Genoa si è visto Musah terzino sinistro. Succederà di nuovo o quella lacuna sarà colmata sul mercato?
"Musah terzino a Genova è stata una situazione particolare. Volevo qualcuno che giocasse bene col piede destro per agevolare il possesso palla. Domani non giocherà terzino, ve lo assicuro, ma resta un'opzione in futuro. Mi piace avere giocatori che possano fare più ruoli, questo è il calcio del futuro. Quello che accadrà a gennaio non lo so, ma anche se lo sapessi non ve lo direi"
I punti in classifica la soddisfano? A volte sarebbe meglio un assetto più offensivo come contro il Genoa?
"I punti sarebbero tanti se avessimo giocato sempre come contro la Juve, pochi se invece avessimo giocato sempre come contro l'Inter. Non ragiono così, mi piace concentarmi sul fatto che la squadra sta crescendo e ha cambiato il suo stile di gioco nonostante ci sia ancora qualche problema. Dobbiamo migliorare in Europa. Non credo che avere dei giocatori offensivi in più comporti per forza un aumento di gol e vittorie, a volte il rendimento in attacco dipende anche dalla scelta del centrale difensivo. In futuro comunque capiterà di cambiare qualcosa"
Per Camarda state pensando a un prestito a gennaio per farlo giocare di più?
"Per un giovane non è sempre semplice, lui ha una voglia matta di giocare ed è una cosa bella. Giocare per il Milan è difficile per un giocatore esperto com Ramos, figuriamoci per un giovane. Non so cosa succederà a gennaio, lui deve concentarsi sulle prossime partite. Mi piace come è tornato dalla Nazionale, so che Baldini ha parlato con lui, non so cosa si sono detti ma sono felice di come sia tornato. Ora deve godersi gli allenamenti e le partite, gennaio resta lontano"
Goncalo Ramos sta finendo nel mirino della critica per i pochi gol e Camarda sta giocando poco. Serve un attaccante in più?
"Sarebbe utile avere un'opzione in più in attacco, ma il problema del gol di Goncalo Ramos è un problema collettivo, non solo suo. Noi siamo tra le peggiori squadre negli ultimi 30 metri, ci passiamo troppo poco tempo e facciamo pochi tiri in porta. Dobbiamo mettere Ramos nelle condizioni di segnare, Cisse segna più gol ma partendo da un'altra posizione. Senza il Genoa comunque non avremmo segnato i due gol senza Ramos. Io devo aumentare il volume di gioco della squadra per aiutare Ramos, lui però sta aiutando me molto più di quanto io faccia con lui. Basti vedere le sue corse per marcare gli avversari"
Cosa pensa del Frosinone? Si tratta della rivelazione del campionato. Pavlovic invece come sta?
"Pavlovic sarà convocato, anche se non so se partirà dall'inizio. Lui vuole giocare e io voglio che giochi perché ci manca il suo fuoco dentro. Il Frosinone è una squadra bella da vedere, è l'unica che ha più sprint di noi secondo le statistiche. Abbiamo le armi per contrastare le loro soluzioni migliori come i duelli in fascia e la velocità. C'è della logica nel loro caos, è difficile capire quale sia il loro stile di gioco. Sono superiori a noi negli ultimi 30 metri, portano molti giocatori in area e non perdono troppo tempo a costruire l'azione all'inizio. Noi dovremo essere bravi a capire cosa fare quando rischieremo di perdere palla, è una sfida difficile"
I giocatori del Milan hanno avuto un minutaggio alto con le nazionali. Hanno recuperato?
"Sì, credo che tutti siano pronti e a disposizione. Mi fa piacere che i nostri giocatori siano così impegnati, è il modo migliore per mantenere la condizione. Abbiamo solo dovuto gestire i carichi di lavoro di chi ha viaggiato di più"
Gli incontri con Fondazione Milan vi danno delle motivazioni in più e riempiono le vostre settimane?
"La Fondazione è una responsabilità importante per tutta la società e rispecchia i nostri valori. Siamo sempre aperti ad accogliere queste persone e per noi si tratta anche di esperienze divertenti. Credo faccia bene anche ai calciatori, io lo farei anche una volta a settimana, il nostro Milanello è anche il loro"
Sta per iniziare la conferenza stampa di Ruben Amorim
Tra i temi d'interesse che toccherà Amorim c'è sicuramente quello relativo agli infortunati. Maignan, uscito all'intervallo nel match di Nations tra Francia e Turchia, dovrebbe essere a disposizione. Qualche dubbio ancora invece per Pavlovic, che ha saltato anche le ultime partite prima della sosta contro Ferencvaros e Genoa
Milan-Frosinone è stata affidata a Luca Pairetto
Gerry Cardinale vuole regalare dei rinforzi ad Amorim nel prossimo mercato di riparazione. Nella giornata di ieri il proprietario rossonero ha incontrato il suo gruppo di lavoro a Casa Milan per fare il punto della situazione. Di seguito, l'approfondimento di Peppe Di Stefano
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Buongiorno a tutti. Ruben Amorim presenta Milan-Frosinone in conferenza stampa dalle 14: avviciniamoci insieme all'inizio
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