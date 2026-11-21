La partita tra Napoli e Torino della 12^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 21 novembre alle 20.45 , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani. Inviati Massimo Ugolini e Francesco Modugno. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night , con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Lorenzo Minotti.

I numeri di Napoli e Torino

Il Napoli è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 22 sfide contro il Torino in Serie A (15V, 5N), segnando 42 reti; le uniche due vittorie dei granata nel periodo sono entrambe arrivate all'Olimpico Grande Torino (1-0 il 18 ottobre 2025 e 3-0 il 7 gennaio 2024). L'ultima vittoria del Torino in trasferta contro il Napoli in Serie A risale al 17 maggio 2009 (2-1 in rimonta con gol di Rolando Bianchi e Alessandro Rosina per i granata, dopo la rete iniziale di Inacío Pià); da allora i partenopei sono rimasti imbattuti in tutte le successive 14 gare casalinghe contro i piemontesi (9V, 5N). Il Napoli (5V, 3N, 7P nel 2026/27) ha vinto solo cinque delle prime 15 partite stagionali tra tutte le competizioni per la prima volta nell'era De Laurentiis; l'ultima volta che infatti i partenopei avevano ottenuto così pochi successi nelle prime 15 partite in una singola stagione risaliva al 2003/04 (2V, 10N, 3P in quel caso, con i partenopei che erano in Serie B). Il Napoli ha pareggiato le ultime due partite al Maradona in campionato contro Roma e Lazio. Il Torino ha guadagnato esattamente 14 punti dopo 11 partite per la quinta volta nelle ultime sei stagioni di Serie A, tra cui tutti i tre campionati più recenti; l'unica eccezione nel periodo sono stati i 15 punti del 2023/24.