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Probabili formazioni di Torino-Udinese

Serie A

Abate dovrebbe puntare sulla coppia Simeone-Adams davanti, con Vlasic spostato a centrocampo. Nell'Udinese torna Solet, mentre l'infortunio di Zaniolo dovrebbe aprire le porte a Unai Gomez. Partita live lunedì 12 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

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Probabili Formazioni

Torino
Lucas Perri
Lucas Perri
Portiere
Torino
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale di destra
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Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale
Torino
Ricardo Rodriguez
Ricardo Rodriguez
Difensore centrale di sinistra
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Torino
Rafik Belghali
Rafik Belghali
Esterno destro
Torino
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Mezzala destra
Torino
Kian Fitz-Jim
Kian Fitz-Jim
regista
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
mezzala sinistra
pubblicità
Torino
Alessio Cacciamani
Alessio Cacciamani
Esterno sinistro
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante
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Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante

La probabile formazione del Torino

3-5-2: Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate

  • Abate dovrebbe puntare sulla coppia Simeone-Adams davanti, con Vlasic spostato a centrocampo
  • Conferme dal 1' per Mandragora e Fitz-Jim
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
James Abankwah
James Abankwah
Difensore centrale di destra
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Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale di sinistra
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Udinese
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
Esterno destro
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
Centrocampista centrale
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
Esterno sinistro
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Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Trequartista
Udinese
Unai Gómez
Unai Gómez
Trequartista
pubblicità
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

La probabile formazione dell'Udinese

3-4-2-1: Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Unai Gomez; Davis. All. Runjaic

  • Dopo l'infortunio pre sosta e la pausa nazionali, Solet è pronto a tornare
  • Alaba sì o no? "Non svelo nulla sulla formazione, ma Alaba vogliamo averlo a disposizione per tutta la stagione, quindi i carichi vanno gestiti nel dettaglio" ha detto Runjaic alla vigilia
  • In attacco c'è Davis 
  • L'infortunio di Zaniolo dovrebbe aprire le porte a Unai Gomez

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