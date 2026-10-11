Abate dovrebbe puntare sulla coppia Simeone-Adams davanti, con Vlasic spostato a centrocampo. Nell'Udinese torna Solet, mentre l'infortunio di Zaniolo dovrebbe aprire le porte a Unai Gomez. Partita live lunedì 12 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Torino
3-5-2: Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate
- Abate dovrebbe puntare sulla coppia Simeone-Adams davanti, con Vlasic spostato a centrocampo
- Conferme dal 1' per Mandragora e Fitz-Jim
La probabile formazione dell'Udinese
3-4-2-1: Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Unai Gomez; Davis. All. Runjaic
- Dopo l'infortunio pre sosta e la pausa nazionali, Solet è pronto a tornare
- Alaba sì o no? "Non svelo nulla sulla formazione, ma Alaba vogliamo averlo a disposizione per tutta la stagione, quindi i carichi vanno gestiti nel dettaglio" ha detto Runjaic alla vigilia
- In attacco c'è Davis
- L'infortunio di Zaniolo dovrebbe aprire le porte a Unai Gomez