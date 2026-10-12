Nel VIDEO la riflessione a Sky Calcio Club sulle risorse dalla panchina dei nerazzurri: l'anno scorso Chivu ruotava meno e i dati dei subentrati confermano un contributo superiore. "Da qui alla fine l'Inter dovrà fare sempre questo tipo di rotazioni - spiega Bergomi -, lo faceva anche Inzaghi ma più in Champions. Cosa è cambiato? Lo status della terza punta: Esposito ora è un terzo titolare e Lautaro ha potuto restare fuori col Parma. Aspettando i tre inglesi..."

INTER-PARMA 3-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE