Lazio, un primato che si spiega anche nei numeri

Nel VIDEO il primato in classifica della Lazio, con l'Inter, si spiega anche nei numeri della squadra di Gattuso che è avanti in tante statistiche: negli sprint, nelle corse ad alta velocità, nelle accelerazioni. Oltre a questo c'è il rendimento straordinario di Mandas e il lavoro di Gattuso, che come sottolineato al Club da Fabio Caressa e i suoi ospiti, ha saputo ricompattare il gruppo e rilanciare elementi quasi dimenticati come Tavares, Noslin o Belahyane

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