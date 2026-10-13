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Milan, Pavlovic verso il rinnovo fino al 2031: l'arrivo in sede per la firma. VIDEO

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Il club rossonero blinda per altri tre anni il difensore serbo, fin qui pilastro insostituibile per Ruben Amorim. Il giocatore è a Casa Milan e nelle prossime ore arriverà l'ufficialità del prolungamento fino al 2031: guarda il VIDEO del suo arrivo

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Strahinja Pavlovic resta fedele al Milan. Il difensore serbo è arrivato a Casa Milan per firmare il prolungamento di contratto fino al 2031, un'estensione di tre anni rispetto all'attuale scadenza (2028). Arrivato nel 2024 dal Salisburgo, il classe 2001 è un pilastro inamovibile della difesa di Ruben Amorim e non ha saltato un minuto in stagione finora.

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