Pavoletti saluta il calcio: "Apro un'altra pagina"

Con una lettera pubblicata sul sito gianlucadimarzio.com, Leonardo Pavoletti a 37 anni annuncia il ritiro dal calcio giocato: "Ho vissuto come sulle montagne russe ma ora sono sereno", scrive Pavoletti riannodando il filo dei ricordi di una carriera lunga e ricca di soddsfazioni, dagli inizi a Livorno alla Nazionale, fino allo storico gol-promozione del Cagliari di Ranieri nel 2023: "Ho imparato a vivere, come un pescatore in mezzo alle onde"

Leonardo Pavoletti ha scelto il modo più letterario e poetico per dare l'addio al calcio giocato. A 37 anni, con una struggente lettera pubblicata sul sito gianlucadimarzio.com, Pavoletti ha salutato tifosi, compagni, allenatori e dirigenti con cui ha vissuto una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, dando appuntamento a "una nuova pagina" tutta da scrivere. Pavoletti, "per alcuni Pavoloso, per altri solo Leo", racconta il suo viaggio nel mondo del calcio partendo dagli anni nella "sua" Livorno ("figlio del mare, dell’ironia e dell’anima popolare della città"). Dalle prime partitelle al rapporto con il padre ("una persona affettuosa che quando si parlava di sport si trasformava, senza di lui non sarei arrivato in A"), alle esperienze di Viareggio, Pavia, Juve Stabia, Casale fino alla svolta di Lanciano che gli ha aperto le porte del Sassuolo e soprattutto del Genoa, dove con Gasperini ("un genio") è arrivata la definitiva consacrazione.