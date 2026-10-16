Introduzione

L'infrasettimanale di Coppa è stato molto più scuro che chiaro per le italiane. Adesso la testa torna sul campionato con una classifica che, all'indomani del primo 0-0 stagionale tra Como e Roma, ha lasciato lassù in cima solo due squadre. Una delle due è però impegnata in uno scontro diretto. C'è poi da scoprire il nuovo Venezia di Nicola, che riceve un Napoli ferito dalla trasferta europea in Spagna. Occhio sempre vigile sulle situazioni incerte: c'è chi prova ad uscire dall'infermeria per essere a disposizione; dall'altra parte ci sono notevoli assenze certe. E l'Europa ha contribuito al sovraffolamento delle infermerie



Il fantallenatore, e non solo, è alla ricerca di più certezze possibili. Come fare per avere le risposte che si cercano? La risposta è nella squadra degli inviati si Sky Sport. Il nostro team non si ferma mai, tra coppe e campionato. Qualche big farà un po' di turnover? Ci saranno grosse soprese di formazione? A tutto c'è una risposta: non ci resta che mettere nero su bianco quel che arriva dai vari ritiri di serie A. Ecco la situazione, squadra per squadra, a tema probabili formazioni della 7^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 7^GIORNATA: I 'CAMPETTI' - BOLOGNA-INTER, CHIVU IN CONFERENZA LIVE