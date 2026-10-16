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Probabili formazioni Serie A della 7^ giornata: ultime news dai campi

ULTIME DAI CAMPI

Introduzione

L'infrasettimanale di Coppa è stato molto più scuro che chiaro per le italiane. Adesso la testa torna sul campionato con una classifica che, all'indomani del primo 0-0 stagionale tra Como e Roma, ha lasciato lassù in cima solo due squadre. Una delle due è però impegnata in uno scontro diretto. C'è poi da scoprire il nuovo Venezia di Nicola, che riceve un Napoli ferito dalla trasferta europea in Spagna. Occhio sempre vigile sulle situazioni incerte: c'è chi prova ad uscire dall'infermeria per essere a disposizione; dall'altra parte ci sono notevoli assenze certe. E l'Europa ha contribuito al sovraffolamento delle infermerie

Il fantallenatore, e non solo, è alla ricerca di più certezze possibili. Come fare per avere le risposte che si cercano? La risposta è nella squadra degli inviati si Sky Sport. Il nostro team non si ferma mai, tra coppe e campionato. Qualche big farà un po' di turnover? Ci saranno grosse soprese di formazione? A tutto c'è una risposta: non ci resta che mettere nero su bianco quel che arriva dai vari ritiri di serie A. Ecco la situazione, squadra per squadra, a tema probabili formazioni della 7^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 7^GIORNATA: I 'CAMPETTI' - BOLOGNA-INTER, CHIVU IN CONFERENZA LIVE

Quello che devi sapere

FROSINONE-SASSUOLO, venerdì ore 20:45

Frosinone

  • La sconfitta contro il Napoli potrebbe aver minato le sicurezze avute fino a qualche settimana fa. Alvini cambia qualcosa? Possibile. Terzic settimana scorsa ha giocato da mezzala...
  • Dopo i numeri di inizio campionato, l'attacco deve tornare a carburare. Raimondo dovrebbe partire dal primo minuto ma attenzione alla possibilità legata a Bobcek titolare
  • In difesa c'è sempre il duello aperto tra Monterisi e Cittadini. Oyono (fresco di rinnovo) e Bracaglia non rischiano il posto. Ci saranno loro a presidiare le corsie esterne



Sassuolo

  • Nuovo cambio forzato nella difesa neroverde. Problema al ginocchio per Leysen e maglia da titolare pronta per "bomber" Odenthal al fianco di Caleta-Car
  • Catena di destra tutta da decidere. Cinquegrano e Thorstvedt sperano di essere i prescelti. Più complicato che Volpato possa soffiare il posto a Berardi
  • Aquilani sta pensando anche alla staffetta per la punta centrale con possibile inversione di partenza. Pronto Bowie con Esposito da subentrante? Non è per nulla da escludere


Probabili formazioni


FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Grillitsch, Birligea


SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pieragnolo, Candé, Idzes, Koné, Leysen

1/10

VENEZIA-NAPOLI, sabato ore 15

Venezia

  • Il nuovo corso targato Nucola, a livello di sistema di gioco, dovrebbe ricalcare quel che Stroppa ha lasciato. Si riparte quindi da un 3-5-2 che però potrebbe prevedere cambi
  • In difesa Schingtienne è pronto a riprendere posto dal primo minuto visto che è tornato a pieno servizio. Moreno favorito sul centro-sinistra
  • Davanti spazio nuovamente alla coppia Yeboah-Adams. Correia è in infermeria e quindi a sinistra potremmo rivedere Haps


Napoli

  • Turnover massiccio in vista per Massimiliano Allegri. In attacco Hojlund va verso il riposo con Lucca punta titolare. Alle sue spalle coppia formata da Giovane e McTominay
  • Anche la linea difensiva "titolare" verrà rivoluzionata. A Venezia ci sarà una maglia per Beukema e una per Badiashile. In porta Meret
  • Nella linea a 4 di centrocampo c'è un Kevin De Bruyne da far rifiatare. Quindi al fianco di Lobotka agirà Gilmour


Probabili formazioni


VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Adams, Yeboah

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sverko, Adorante, Franjic, Busio

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Vergara, Neres

2/10
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BOLOGNA-INTER, sabato ore 18

Bologna
 

  • L'infortunio occorso a capitan Orsolini complica le cose sulla trequarti. Alle spalle di Piccoli ci saranno Bernardeschi e Cambiaghi
  • Ballottaggio in porta visto che Skorupski spera di ritrovare la titolaità perduta. Pessina però resta in pole
  • Difesa che dovrebbe vedere la conferma di Darmian sul centrodestra con il rientro di Theate sull'altro versante


Inter

  • Se il Bologna ha fuori Orsolini, l'Inter 'risponde' con ila defezione di Lautaro Martinez. Bonny e Pio Esposito si giocano una maglia
  • Difesa con Bastoni a sinistra e Bisseck che torna sul centrodestra. Ballottaggio Dimarco-Carlos Augusto sull'out di sinistra
  • A destra c'è Diouf in pole, salvo turnover che lancerebbe Spence. Zielinski torna titolare ma non sa dove. Centrale o mezzala? Difenderà dalla 'voglia' di Chivu di schierare Calhanoglu


Probabili formazioni


BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Holm, Orsolini


INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jones, L.Martinez

3/10

ROMA-GENOA, sabato ore 20:45 su Sky Sport

Roma
 

  • Malen squalificato significa che sabato sera toccherà a Castro avere sulle spalle il peso dell'attacco
  • Qualche dubbio sul duo di trequartisti. Soulé spera di mettere il naso davanti (con Mora) ma Pellegrini non è per nulla fuori dai giochi
  • In difesa Hermoso potrebbe essere sostituito da Balerdi, con scivolamento a sinistra di Ndicka. In mediana Pisilli al posto dell'acciaccato Koné e Molina in ballottaggio con Lulli



Genoa

  • Otoa pare recuperato a pieno. Il dubbio con Marcandalli resta ma se il primo desse le giuste garanzie, affiancherà Ostigard sabato sera
  • Potremmo quindi vedere lo stesso XI rossoblù che ha centrato la vittoria contro la Fiorentina con Osmajic "on fire" là davanti
  • De Rossi affiderà la regia avanzata a Messias. Per un altro ex (oltre all'allenatore) come El Shaarawy c'è pronta un'altra maglia dall'inizio
     

Probabili formazioni


ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Ndicka; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Mora, Soulé; Castro

Squalificati: Malen

Indisponibili: Svilar


GENOA (4-4-1-1): Bijlow; Ehizibué, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Messias, Osmajic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Venturino, Havel, Sow, Colombo

4/10
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UDINESE-LECCE, domenica ore 12:30

Udinese

  • Piotrowski torna a disposizione dato che ha ricevuto il via libera per tornare sul campo. Domenica però in mediana dovrebbe toccare a Miller
  • Si è fatto male Abankwah e quindi bisogna risitemare una difesa che potrebbe vedere anche Alaba. Al momento però è Bertola il favorito
  • In attacco c'è la piena volontà di rimettere come terminale quel Davis che per ora è tanto mancato. Alle sue spalle il duo Ekkelenkamp-Chakvetadze 


Lecce

  • Non paiono esserci cambi all'orizzonte per quel che riguarda la linea difensiva giallorossa che vede ancore Siebert favorito
  • In mezzo al campo c'è Ilic infortunato. Il buon impatto di settimana scorsa dovrebbe confermare Ngom tra Coulibaly e Maleh
  • Davanti restano aperti tanti discorsi, soprattutto sulle corsie esterne. N'Dri, Monteiro e Fatah lottano. Il terzo è in leggero vantaggio


Probabili formazioni


UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gueye, Zaniolo, Abankwah, Bayo


LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Fatah

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilic, Berisha

5/10

FIORENTINA-COMO, domenica ore 15

Fiorentina

  • Qualche riflessione difensiva per Vanoli che deve scegliere a sinistra e al centro. Pongracic infatti insidia un Ranieri non perfetto contro il Genoa
  • In attacco sarà staffetta ma c'è interesse sull'attaccante titolare. Beto resta preferibile a Pellegrino ma il vantaggio è minimo
  • Mastantuono è stato operato ma non rischia il posto. Il terzo uomo d'attacco verrà fuori dalla sfida Gnonto-Njie con il secondo che potrebe vincere la sfida


Como

  • La Champions ha lasciato Fabrregas con un Diao in meno. Per la sfida contro la Fiorentina c'è pronto Rodriguez anche se Addai dà ulteriori soluzioni
  • Vedremo se e quanto il tecnico ruoterà post Champions. In mediana ci sono tanti candidati e varie coppie pronte. A Firenze può essere la volta di Milla
  • Kean non è ancora totalmente recuperato e quindi il terminale là davanti sarà Douvikas. Possibile una rotazione in difesa


Probabili formazioni


FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Fagioli, Oulai, Ndour; Mastantuono, Njie; Beto

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Parisi, Atta

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Diao, Kean

6/10
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MILAN-ATALANTA, domenica ore 18 su Sky Sport

Milan

  • Amorim non cambia il suo Milan. L'Europa League ha rivitalizzato un bel po' di elementi che contro l'Atalanta potranno tornare utili
  • Pulisic e Moreira saranno a supporto di Gonçalo Ramos. Il "triplettista" Cissè sarà un'opzione a gara in corso
  • Dietro, con Gabbia out per un bel po', solita llinea con De Winter centrale. Estupinian sarà nuovamente esterno con Modric e Rabio centrali



Atalanta

  • Elmas squalificato ma la notizia è l'assenza di Kessié. Per uno degli ex di turno, distrazione di basso grado al polpaccio della gamba destra. 
  • In mediana potrebbe quindi tocca a Gaetano con Sarri che pensa anche di tornare a schierare i suoi con il 4-3-3
  • In difesa Kolasinac al posto di Scalvini, davanti Krstovic confermato con lotta Samardzic-Pasalic per quel che riguarda il ruolo di trequartista centrale


Probabili formazioni


MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinian; Moreira, Pulisic; Ramos

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Saelemaekers, Gabbia


ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Pasalic, Rowe; Krstovic

Squalificati: Elmas

Indisponibili: Hien, Sulemana, Kossounou, Scalvini, Raspadori, Kessié

7/10

JUVENTUS-LAZIO, domenica ore 20:45

Juventus

  • Bianconeri pronti a far convivere Woltemade e Kolo Muani dal primo minuto. Spalletti rimescola le carte e schiera un 3-4-2-1
  • In divesa terzetto formato da Bremer, Lucumì e Kalulu. In mediana conferma per i due interni Douglas Luiz e Sarr
  • Le corsie esterne saranno affare di McKennie a destra e Celik sul lato opposto. A supporto di Kolo Muanio ci saranno il già citato Woltemade e Nico Gonzalez


Lazio

  • Gattuso recupera qualche elemento tra cui spicca il nome di Cataldi. Forse è troppo presto per togliere Belahyane dall'XI titolare ma attenzione
  • In difesa Sutalo prova a superare nel testa a testa interno Doekhi e potrebbe essere il prescelto per il pacchetto di centrali
  • Davanti la candidatura di Pinamonti è seria. Vedremo se Gattuso sceglierà la lotta fisica Pinamonti-Bremer o se proseguirà con un Noslin che non darebbe riferimenti


Probabili formazioni


JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Mckennie, Douglas Luiz, Sarr, Celik; N.Gonzalez, Woltemade; Kolo Muani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Yildiz, Ekhator, Thuram, Locatelli, Boga, Grabara


LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gudmundsson, Rovella

8/10
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MONZA-CAGLIARI, lunedì ore 18:30

Monza
 

  • Difesa priva dello squalificato Lucchesi. Pronta una maglia da titolare per Goglichidze che era andato anche a segno settimana scorsa
  • Per quel che riguarda il resto della difesa e del centrocampo, non dovremmo vedere ulteriori cambi di formazione
  • Attacco guidato da Varela ma a supporto ci sono un sacco di pretendenti e di opzioni. Dany Mota e Ngonge possono spuntarla sulla concorrenza



Cagliari

  • I rossoblù vogliono continuare ad occupare i piani importanti della classifica. A guidare l'attacco di sarà sempre Mendy
  • Maldini vuole incrementare il prorio straordinario bottino. Sulla trequarti, con il figlio di Paolo, Massolin può restare in orbita titolarità
  • Deiola può essere un ottimo jolly tra difesa e mediana. Probabile che Pisacane voglia inserirlo al posto giusto solo a gara in corso. Mina e Rodriguez restano i centrali titolari


Probabili formazioni


MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Ngonge, Mota; Varela

Squalificati: Lucchesi

Indisponibili: Pessina, Ciurria, Ziolkovski, Touré


CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Idrissi, Trepy, Felici

9/10

PARMA-TORINO, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

Parma

  • I primi esperimenti contro l'Inter non sono andati bene per Gilardino ma la sfida era tosta. Ora per la prima in casa ci potrebbero essere nuove idee
  • Drobnic e Ndiaye (recuperato) danno possibili alternative. L'esperienza difensiva di Delprato aprirebbe la corsia di destra a Belghali
  • Keità, Sierro e Bernabè costituiranno la cerniera mediana. In avanti Elphege è fuori causa dopo il problema di appendicite acuta



Torino

  • Abate continua con la strada del 4-4-2 con Belghali esterno basso a destra e Rodriguez sull'altro versante
  • In mezzo mancherà l'infortunato Ilkhan ma le soluzioni ci sono eccome. Mandragora avrà Braganca al suo fianco
  • Esterni saranno Vlasic e Cacciamani: non cambia l'attacco con Adams e Simeone prontissimi a raccogliere palloni


Probabili formazioni

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Belghali, Bernabé, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Romero

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Almqvist, Elphege


TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Comuzzo, Coco, Rodriguez; Vlasic, Braganca, Mandragora, Cacciamani; Adams; Simeone

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilkhan

10/10
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