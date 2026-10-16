Probabili formazioni Serie A della 7^ giornata: ultime news dai campiULTIME DAI CAMPI
Introduzione
L'infrasettimanale di Coppa è stato molto più scuro che chiaro per le italiane. Adesso la testa torna sul campionato con una classifica che, all'indomani del primo 0-0 stagionale tra Como e Roma, ha lasciato lassù in cima solo due squadre. Una delle due è però impegnata in uno scontro diretto. C'è poi da scoprire il nuovo Venezia di Nicola, che riceve un Napoli ferito dalla trasferta europea in Spagna. Occhio sempre vigile sulle situazioni incerte: c'è chi prova ad uscire dall'infermeria per essere a disposizione; dall'altra parte ci sono notevoli assenze certe. E l'Europa ha contribuito al sovraffolamento delle infermerie
Il fantallenatore, e non solo, è alla ricerca di più certezze possibili. Come fare per avere le risposte che si cercano? La risposta è nella squadra degli inviati si Sky Sport. Il nostro team non si ferma mai, tra coppe e campionato. Qualche big farà un po' di turnover? Ci saranno grosse soprese di formazione? A tutto c'è una risposta: non ci resta che mettere nero su bianco quel che arriva dai vari ritiri di serie A. Ecco la situazione, squadra per squadra, a tema probabili formazioni della 7^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 7^GIORNATA: I 'CAMPETTI' - BOLOGNA-INTER, CHIVU IN CONFERENZA LIVE
Quello che devi sapere
FROSINONE-SASSUOLO, venerdì ore 20:45
Frosinone
- La sconfitta contro il Napoli potrebbe aver minato le sicurezze avute fino a qualche settimana fa. Alvini cambia qualcosa? Possibile. Terzic settimana scorsa ha giocato da mezzala...
- Dopo i numeri di inizio campionato, l'attacco deve tornare a carburare. Raimondo dovrebbe partire dal primo minuto ma attenzione alla possibilità legata a Bobcek titolare
- In difesa c'è sempre il duello aperto tra Monterisi e Cittadini. Oyono (fresco di rinnovo) e Bracaglia non rischiano il posto. Ci saranno loro a presidiare le corsie esterne
Sassuolo
- Nuovo cambio forzato nella difesa neroverde. Problema al ginocchio per Leysen e maglia da titolare pronta per "bomber" Odenthal al fianco di Caleta-Car
- Catena di destra tutta da decidere. Cinquegrano e Thorstvedt sperano di essere i prescelti. Più complicato che Volpato possa soffiare il posto a Berardi
- Aquilani sta pensando anche alla staffetta per la punta centrale con possibile inversione di partenza. Pronto Bowie con Esposito da subentrante? Non è per nulla da escludere
Probabili formazioni
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Grillitsch, Birligea
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Candé, Idzes, Koné, Leysen
VENEZIA-NAPOLI, sabato ore 15
Venezia
- Il nuovo corso targato Nucola, a livello di sistema di gioco, dovrebbe ricalcare quel che Stroppa ha lasciato. Si riparte quindi da un 3-5-2 che però potrebbe prevedere cambi
- In difesa Schingtienne è pronto a riprendere posto dal primo minuto visto che è tornato a pieno servizio. Moreno favorito sul centro-sinistra
- Davanti spazio nuovamente alla coppia Yeboah-Adams. Correia è in infermeria e quindi a sinistra potremmo rivedere Haps
Napoli
- Turnover massiccio in vista per Massimiliano Allegri. In attacco Hojlund va verso il riposo con Lucca punta titolare. Alle sue spalle coppia formata da Giovane e McTominay
- Anche la linea difensiva "titolare" verrà rivoluzionata. A Venezia ci sarà una maglia per Beukema e una per Badiashile. In porta Meret
- Nella linea a 4 di centrocampo c'è un Kevin De Bruyne da far rifiatare. Quindi al fianco di Lobotka agirà Gilmour
Probabili formazioni
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Adams, Yeboah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Sverko, Adorante, Franjic, Busio
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Vergara, Neres
BOLOGNA-INTER, sabato ore 18
Bologna
- L'infortunio occorso a capitan Orsolini complica le cose sulla trequarti. Alle spalle di Piccoli ci saranno Bernardeschi e Cambiaghi
- Ballottaggio in porta visto che Skorupski spera di ritrovare la titolaità perduta. Pessina però resta in pole
- Difesa che dovrebbe vedere la conferma di Darmian sul centrodestra con il rientro di Theate sull'altro versante
Inter
- Se il Bologna ha fuori Orsolini, l'Inter 'risponde' con ila defezione di Lautaro Martinez. Bonny e Pio Esposito si giocano una maglia
- Difesa con Bastoni a sinistra e Bisseck che torna sul centrodestra. Ballottaggio Dimarco-Carlos Augusto sull'out di sinistra
- A destra c'è Diouf in pole, salvo turnover che lancerebbe Spence. Zielinski torna titolare ma non sa dove. Centrale o mezzala? Difenderà dalla 'voglia' di Chivu di schierare Calhanoglu
Probabili formazioni
BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Holm, Orsolini
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jones, L.Martinez
ROMA-GENOA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Roma
- Malen squalificato significa che sabato sera toccherà a Castro avere sulle spalle il peso dell'attacco
- Qualche dubbio sul duo di trequartisti. Soulé spera di mettere il naso davanti (con Mora) ma Pellegrini non è per nulla fuori dai giochi
- In difesa Hermoso potrebbe essere sostituito da Balerdi, con scivolamento a sinistra di Ndicka. In mediana Pisilli al posto dell'acciaccato Koné e Molina in ballottaggio con Lulli
Genoa
- Otoa pare recuperato a pieno. Il dubbio con Marcandalli resta ma se il primo desse le giuste garanzie, affiancherà Ostigard sabato sera
- Potremmo quindi vedere lo stesso XI rossoblù che ha centrato la vittoria contro la Fiorentina con Osmajic "on fire" là davanti
- De Rossi affiderà la regia avanzata a Messias. Per un altro ex (oltre all'allenatore) come El Shaarawy c'è pronta un'altra maglia dall'inizio
Probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Ndicka; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Mora, Soulé; Castro
Squalificati: Malen
Indisponibili: Svilar
GENOA (4-4-1-1): Bijlow; Ehizibué, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Messias, Osmajic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Venturino, Havel, Sow, Colombo
UDINESE-LECCE, domenica ore 12:30
Udinese
- Piotrowski torna a disposizione dato che ha ricevuto il via libera per tornare sul campo. Domenica però in mediana dovrebbe toccare a Miller
- Si è fatto male Abankwah e quindi bisogna risitemare una difesa che potrebbe vedere anche Alaba. Al momento però è Bertola il favorito
- In attacco c'è la piena volontà di rimettere come terminale quel Davis che per ora è tanto mancato. Alle sue spalle il duo Ekkelenkamp-Chakvetadze
Lecce
- Non paiono esserci cambi all'orizzonte per quel che riguarda la linea difensiva giallorossa che vede ancore Siebert favorito
- In mezzo al campo c'è Ilic infortunato. Il buon impatto di settimana scorsa dovrebbe confermare Ngom tra Coulibaly e Maleh
- Davanti restano aperti tanti discorsi, soprattutto sulle corsie esterne. N'Dri, Monteiro e Fatah lottano. Il terzo è in leggero vantaggio
Probabili formazioni
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gueye, Zaniolo, Abankwah, Bayo
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Fatah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Ilic, Berisha
FIORENTINA-COMO, domenica ore 15
Fiorentina
- Qualche riflessione difensiva per Vanoli che deve scegliere a sinistra e al centro. Pongracic infatti insidia un Ranieri non perfetto contro il Genoa
- In attacco sarà staffetta ma c'è interesse sull'attaccante titolare. Beto resta preferibile a Pellegrino ma il vantaggio è minimo
- Mastantuono è stato operato ma non rischia il posto. Il terzo uomo d'attacco verrà fuori dalla sfida Gnonto-Njie con il secondo che potrebe vincere la sfida
Como
- La Champions ha lasciato Fabrregas con un Diao in meno. Per la sfida contro la Fiorentina c'è pronto Rodriguez anche se Addai dà ulteriori soluzioni
- Vedremo se e quanto il tecnico ruoterà post Champions. In mediana ci sono tanti candidati e varie coppie pronte. A Firenze può essere la volta di Milla
- Kean non è ancora totalmente recuperato e quindi il terminale là davanti sarà Douvikas. Possibile una rotazione in difesa
Probabili formazioni
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Fagioli, Oulai, Ndour; Mastantuono, Njie; Beto
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Parisi, Atta
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Diao, Kean
MILAN-ATALANTA, domenica ore 18 su Sky Sport
Milan
- Amorim non cambia il suo Milan. L'Europa League ha rivitalizzato un bel po' di elementi che contro l'Atalanta potranno tornare utili
- Pulisic e Moreira saranno a supporto di Gonçalo Ramos. Il "triplettista" Cissè sarà un'opzione a gara in corso
- Dietro, con Gabbia out per un bel po', solita llinea con De Winter centrale. Estupinian sarà nuovamente esterno con Modric e Rabio centrali
Atalanta
- Elmas squalificato ma la notizia è l'assenza di Kessié. Per uno degli ex di turno, distrazione di basso grado al polpaccio della gamba destra.
- In mediana potrebbe quindi tocca a Gaetano con Sarri che pensa anche di tornare a schierare i suoi con il 4-3-3
- In difesa Kolasinac al posto di Scalvini, davanti Krstovic confermato con lotta Samardzic-Pasalic per quel che riguarda il ruolo di trequartista centrale
Probabili formazioni
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinian; Moreira, Pulisic; Ramos
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Saelemaekers, Gabbia
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Pasalic, Rowe; Krstovic
Squalificati: Elmas
Indisponibili: Hien, Sulemana, Kossounou, Scalvini, Raspadori, Kessié
JUVENTUS-LAZIO, domenica ore 20:45
Juventus
- Bianconeri pronti a far convivere Woltemade e Kolo Muani dal primo minuto. Spalletti rimescola le carte e schiera un 3-4-2-1
- In divesa terzetto formato da Bremer, Lucumì e Kalulu. In mediana conferma per i due interni Douglas Luiz e Sarr
- Le corsie esterne saranno affare di McKennie a destra e Celik sul lato opposto. A supporto di Kolo Muanio ci saranno il già citato Woltemade e Nico Gonzalez
Lazio
- Gattuso recupera qualche elemento tra cui spicca il nome di Cataldi. Forse è troppo presto per togliere Belahyane dall'XI titolare ma attenzione
- In difesa Sutalo prova a superare nel testa a testa interno Doekhi e potrebbe essere il prescelto per il pacchetto di centrali
- Davanti la candidatura di Pinamonti è seria. Vedremo se Gattuso sceglierà la lotta fisica Pinamonti-Bremer o se proseguirà con un Noslin che non darebbe riferimenti
Probabili formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Mckennie, Douglas Luiz, Sarr, Celik; N.Gonzalez, Woltemade; Kolo Muani
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Yildiz, Ekhator, Thuram, Locatelli, Boga, Grabara
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gudmundsson, Rovella
MONZA-CAGLIARI, lunedì ore 18:30
Monza
- Difesa priva dello squalificato Lucchesi. Pronta una maglia da titolare per Goglichidze che era andato anche a segno settimana scorsa
- Per quel che riguarda il resto della difesa e del centrocampo, non dovremmo vedere ulteriori cambi di formazione
- Attacco guidato da Varela ma a supporto ci sono un sacco di pretendenti e di opzioni. Dany Mota e Ngonge possono spuntarla sulla concorrenza
Cagliari
- I rossoblù vogliono continuare ad occupare i piani importanti della classifica. A guidare l'attacco di sarà sempre Mendy
- Maldini vuole incrementare il prorio straordinario bottino. Sulla trequarti, con il figlio di Paolo, Massolin può restare in orbita titolarità
- Deiola può essere un ottimo jolly tra difesa e mediana. Probabile che Pisacane voglia inserirlo al posto giusto solo a gara in corso. Mina e Rodriguez restano i centrali titolari
Probabili formazioni
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Ngonge, Mota; Varela
Squalificati: Lucchesi
Indisponibili: Pessina, Ciurria, Ziolkovski, Touré
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Idrissi, Trepy, Felici
PARMA-TORINO, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Parma
- I primi esperimenti contro l'Inter non sono andati bene per Gilardino ma la sfida era tosta. Ora per la prima in casa ci potrebbero essere nuove idee
- Drobnic e Ndiaye (recuperato) danno possibili alternative. L'esperienza difensiva di Delprato aprirebbe la corsia di destra a Belghali
- Keità, Sierro e Bernabè costituiranno la cerniera mediana. In avanti Elphege è fuori causa dopo il problema di appendicite acuta
Torino
- Abate continua con la strada del 4-4-2 con Belghali esterno basso a destra e Rodriguez sull'altro versante
- In mezzo mancherà l'infortunato Ilkhan ma le soluzioni ci sono eccome. Mandragora avrà Braganca al suo fianco
- Esterni saranno Vlasic e Cacciamani: non cambia l'attacco con Adams e Simeone prontissimi a raccogliere palloni
Probabili formazioni
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Belghali, Bernabé, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Romero
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Almqvist, Elphege
TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Comuzzo, Coco, Rodriguez; Vlasic, Braganca, Mandragora, Cacciamani; Adams; Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Ilkhan