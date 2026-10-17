6 i tornei organizzati per rendere lo sport sempre più accessibile e promuovere i valori del fair-play e dell’inclusione. Le novità sono l'ingresso dell'Italian Football Cup (la prima lega studentesca nazionale di calcio a 11, ideata da Ludovico Lombardo nel 2022), un nuovo campionato universitario di calcio a 7 e un progetto che coinvolge quasi 200 scuole elementari del Senegal e oltre 1500 bambini africani.

Lega Calcio Serie A presenta la 2^ edizione di “A Tutta Classe” , un progetto articolato in 6 tornei calcistici rivolti a diverse fasce d’età, che utilizza lo sport come strumento di educazione, inclusione e crescita personale. Per la stagione sportiva 2026/2027 “A Tutta Classe” evolve e amplia i propri orizzonti, rafforzando il coinvolgimento degli studenti degli istituti liceali, aprendo le porte al mondo universitario e assumendo una nuova dimensione internazionale con il coinvolgimento delle scuole in Senegal. Il filo conduttore di tutti i 6 tornei resta quello di rendere il calcio sempre più accessibile , valorizzandone la capacità di trasmettere ai ragazzi valori fondamentali come correttezza, impegno, inclusione, lavoro di squadra e rispetto delle regole , dentro e fuori dal campo, a scuola come nella vita quotidiana. Accanto alle tre iniziative già presenti nella prima edizione entrano nel progetto altri tre tornei.

La Lega Calcio Serie A supporterà tutte e sei le iniziative mettendo a disposizione i materiali da gioco, a partire dal kit “Keep Racism Out”, ormai da tre anni divisa dei bambini che accompagnano in campo i calciatori della Serie A Enilive durante il cerimoniale di gara prima del fischio di inizio. Saranno forniti anche i palloni Puma, le fasce ufficiali da Capitano, oltre a premi istituzionali dedicati ai migliori calciatori dei tornei ispirati a quelli assegnati ai campioni della Serie A Enilive.

"Con la seconda edizione di ‘A Tutta Classe’ vogliamo compiere un ulteriore passo avanti nel percorso di avvicinamento della Lega Calcio Serie A alle nuove generazioni, accompagnando i ragazzi in un percorso di crescita che dalla scuola si estende all’università e raggiunge anche contesti internazionali – ha dichiarato il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli -. Crediamo che lo sport abbia una responsabilità importante nella formazione dei giovani, insegnando il rispetto delle regole, il valore dell’impegno e la capacità di lavorare insieme. Con il coinvolgimento delle scuole, delle università e dei nostri partner, vogliamo contribuire a rendere questi principi un’esperienza concreta, dentro e fuori dal campo. L’obiettivo è fare in modo che ‘A Tutta Classe’ non sia soltanto un progetto sportivo, ma un percorso di crescita e inclusione capace di lasciare un segno nelle comunità e nella vita dei ragazzi".

L’intera iniziativa sarà raccontata attraverso Radio TV Serie A e i canali social di Lega Calcio Serie A, mentre contribuiranno a dare un supporto logistico e organizzativo anche partner istituzionali, tra cui Frecciarossa. Con “A Tutta Classe” la Lega Calcio Serie A rinnova così il proprio impegno a favore delle nuove generazioni, valorizzando il calcio come strumento di educazione, inclusione e crescita personale. Un progetto che parte dalle scuole, raggiunge le università e si apre a nuovi Paesi, con l’obiettivo di trasmettere attraverso lo sport valori destinati ad accompagnare i ragazzi anche nella vita quotidiana.