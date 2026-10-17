La 2^ edizione di "A Tutta Classe", le nuove iniziative supportate da Lega Calcio Serie Acalcio & scuola
6 i tornei organizzati per rendere lo sport sempre più accessibile e promuovere i valori del fair-play e dell’inclusione. Le novità sono l'ingresso dell'Italian Football Cup (la prima lega studentesca nazionale di calcio a 11, ideata da Ludovico Lombardo nel 2022), un nuovo campionato universitario di calcio a 7 e un progetto che coinvolge quasi 200 scuole elementari del Senegal e oltre 1500 bambini africani.
Lega Calcio Serie A presenta la 2^ edizione di “A Tutta Classe”, un progetto articolato in 6 tornei calcistici rivolti a diverse fasce d’età, che utilizza lo sport come strumento di educazione, inclusione e crescita personale. Per la stagione sportiva 2026/2027 “A Tutta Classe” evolve e amplia i propri orizzonti, rafforzando il coinvolgimento degli studenti degli istituti liceali, aprendo le porte al mondo universitario e assumendo una nuova dimensione internazionale con il coinvolgimento delle scuole in Senegal. Il filo conduttore di tutti i 6 tornei resta quello di rendere il calcio sempre più accessibile, valorizzandone la capacità di trasmettere ai ragazzi valori fondamentali come correttezza, impegno, inclusione, lavoro di squadra e rispetto delle regole, dentro e fuori dal campo, a scuola come nella vita quotidiana. Accanto alle tre iniziative già presenti nella prima edizione entrano nel progetto altri tre tornei.
Le conferme
- Elementari: la Coppa Paolo Mantovani, promossa dalla Fondazione Coppa Paolo Mantovani, interesserà 211 scuole primarie della Liguria e del Basso Piemonte.
- Medie: il Campionato CSI Ragazzi, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, coinvolgerà 3.360 scuole medie di tutta Italia, con tornei di calcio a 5, a 7 e a 11, previsti nel mese di giugno 2027.
- Superiori: il torneo Alpha League si allarga, coinvolgendo 126 istituti liceali delle 17 città della Serie A 2026/2027 e oltre 2.500 studenti, con un torneo di calcio a 11 che si svolgerà nei weekend di maggio 2027 e culminerà nella finale di giugno allo stadio Tardini di Parma, in occasione del Festival della Serie A. Si giocherà in impianti iconici, tra cui lo Juventus Training Center e l’Arena Civica di Milano.
Le novità
- Superiori: Il mondo delle scuole superiori si amplia raggiungendo nuove realtà territoriali con l’Italian Football Cup, iniziativa che dal 2022 porta il calcio nelle scuole italiane. Parteciperanno 240 istituti liceali di tutta Italia, favorendo ulteriormente le opportunità di partecipazione e di incontro attraverso lo sport ed includendo tante città non raggiunte dall’Alpha League, tra le quali Padova, Mantova, Treviso, Vicenza, Ferrara.
- Università: la nuova edizione di “A Tutta Classe” allarga il proprio raggio d’azione anche al mondo universitario con l’UniCup, il Campionato Universitario Nazionale di calcio a 7 pensato per completare il percorso educativo del progetto. Sono previste 150 squadre e 1.500 studenti provenienti da università con sede nelle città della Serie A 2026/2027, con una affascinante final four a Napoli in occasione dell’America’s Cup.
- Estero: la dimensione internazionale rappresenta un altro importante sviluppo di “A Tutta Classe”. Con Sénégol il progetto raggiunge il Senegal, grazie alla sinergia tra Associazione Calcio Dilettante, Solidarietà APS e Lega Calcio Serie A, con l'obiettivo di portare nel Paese africano interventi di supporto umanitario e formazione calcistica grazie al torneo di calcio a 5 "Senegol School Cup". Saranno coinvolte 199 scuole elementari delle città di Mbour, Malicounda e Saly, per un totale di 1530 classi e oltre 120.000 alunni.
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La Lega Calcio Serie A supporterà tutte e sei le iniziative mettendo a disposizione i materiali da gioco, a partire dal kit “Keep Racism Out”, ormai da tre anni divisa dei bambini che accompagnano in campo i calciatori della Serie A Enilive durante il cerimoniale di gara prima del fischio di inizio. Saranno forniti anche i palloni Puma, le fasce ufficiali da Capitano, oltre a premi istituzionali dedicati ai migliori calciatori dei tornei ispirati a quelli assegnati ai campioni della Serie A Enilive.
"Con la seconda edizione di ‘A Tutta Classe’ vogliamo compiere un ulteriore passo avanti nel percorso di avvicinamento della Lega Calcio Serie A alle nuove generazioni, accompagnando i ragazzi in un percorso di crescita che dalla scuola si estende all’università e raggiunge anche contesti internazionali – ha dichiarato il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli -. Crediamo che lo sport abbia una responsabilità importante nella formazione dei giovani, insegnando il rispetto delle regole, il valore dell’impegno e la capacità di lavorare insieme. Con il coinvolgimento delle scuole, delle università e dei nostri partner, vogliamo contribuire a rendere questi principi un’esperienza concreta, dentro e fuori dal campo. L’obiettivo è fare in modo che ‘A Tutta Classe’ non sia soltanto un progetto sportivo, ma un percorso di crescita e inclusione capace di lasciare un segno nelle comunità e nella vita dei ragazzi".
L’intera iniziativa sarà raccontata attraverso Radio TV Serie A e i canali social di Lega Calcio Serie A, mentre contribuiranno a dare un supporto logistico e organizzativo anche partner istituzionali, tra cui Frecciarossa. Con “A Tutta Classe” la Lega Calcio Serie A rinnova così il proprio impegno a favore delle nuove generazioni, valorizzando il calcio come strumento di educazione, inclusione e crescita personale. Un progetto che parte dalle scuole, raggiunge le università e si apre a nuovi Paesi, con l’obiettivo di trasmettere attraverso lo sport valori destinati ad accompagnare i ragazzi anche nella vita quotidiana.