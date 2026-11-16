Chivu: "Inter favorita? Non mi piacciono le etichette. Il paragone con Mou è troppo"inter
L'allenatore dell'Inter ha parlato a margine della consegna della Panchina d'Oro vinta per la stagione 2025/26: "Troppo facile parlare di un'Inter strafavorita che deve vincere. Non temo nessuno, dobbiamo guardare a noi stessi". Poi sul paragone con Mourinho, ultimo allenatore straniero a vincere il premio: "Mi mettete in imbarazzo, lui è un grande e io ho appena iniziato. Spero di vincere almeno una parte di quello che ha vinto lui"
A margine della premiazione a Coverciano per la Panchina d'Oro 2025-26, Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni a partire dalla sua Inter, vista come favorita del campionato: "A me certe etichette non piacciono, perché è troppo facile parlare di un'Inter strafavorita che deve vincere. L'Inter deve fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni, attraverso il lavoro, i risultati e la consistenza che ha avuto sia in campionato che in Europa, poi ovvio con alti e bassi. Una partita persa può diventare una tragedia e una settimana dopo, perché ne hai vinte le prossime due, diventa di nuovo un'esaltazione. Bisogna trovare il giusto equilibrio da parte di tutti, perché noi come squadra e come società credo che l'abbiamo trovato da un bel po'".
"Mourinho è un grande, io ho appena iniziato"
L'allenatore dell'Inter ha poi risposto a una domanda sul paragone con José Mourinho, ultimo allenatore straniero a vincere il premio prima di lui, nella stagione del Triplete: "Io penso all'opportunità, penso a una società che ha avuto fiducia in me, mi ha dato una grande responsabilità. Penso ai nostri ragazzi, a quello di buono che hanno fatto in tutti questi anni. Essere paragonato a Mourinho è troppo per me, mi mettete troppo in imbarazzo. Lui è un grande, io ho appena iniziato, questo è il mio secondo anno tra i professionisti in Serie A. Spero di avere un pezzo di quello che lui ha vinto, sarei un uomo felice, un allenatore molto più felice di quanto lo sia in questo momento".