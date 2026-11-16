L'allenatore dell'Inter ha parlato a margine della consegna della Panchina d'Oro vinta per la stagione 2025/26: "Troppo facile parlare di un'Inter strafavorita che deve vincere. Non temo nessuno, dobbiamo guardare a noi stessi". Poi sul paragone con Mourinho, ultimo allenatore straniero a vincere il premio: "Mi mettete in imbarazzo, lui è un grande e io ho appena iniziato. Spero di vincere almeno una parte di quello che ha vinto lui"

A margine della premiazione a Coverciano per la Panchina d'Oro 2025-26, Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni a partire dalla sua Inter, vista come favorita del campionato: "A me certe etichette non piacciono, perché è troppo facile parlare di un'Inter strafavorita che deve vincere. L'Inter deve fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni, attraverso il lavoro, i risultati e la consistenza che ha avuto sia in campionato che in Europa, poi ovvio con alti e bassi. Una partita persa può diventare una tragedia e una settimana dopo, perché ne hai vinte le prossime due, diventa di nuovo un'esaltazione. Bisogna trovare il giusto equilibrio da parte di tutti, perché noi come squadra e come società credo che l'abbiamo trovato da un bel po'".