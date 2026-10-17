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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 7^ giornata

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Oggi, sabato 17 ottobre, si scende in campo per la 7^ giornata di Serie A. Alle 20.45 appuntamento con Roma-Genoa, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

Il settimo sabato di campionato inizia alle 15 con Venezia-Napoli. Alle 18.00 appuntamento con Bologna-Inter. Chiude la giornata alle 20.45 Roma-Genoa, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Gli studi di Sky Sport

Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. 

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 17 ottobre

  • dalle 14.00 e dalle 16.50: Casa dello Sport con Mario Giunta, Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto
  • dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi
  • ore 20.45: ROMA-GENOA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante

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