Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 7^ giornataguida tv
Oggi, sabato 17 ottobre, si scende in campo per la 7^ giornata di Serie A. Alle 20.45 appuntamento con Roma-Genoa, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Il settimo sabato di campionato inizia alle 15 con Venezia-Napoli. Alle 18.00 appuntamento con Bologna-Inter. Chiude la giornata alle 20.45 Roma-Genoa, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante.
Gli studi di Sky Sport
Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 17 ottobre
- dalle 14.00 e dalle 16.50: Casa dello Sport con Mario Giunta, Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto
- dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi
- ore 20.45: ROMA-GENOA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante