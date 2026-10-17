Il settimo sabato di campionato inizia alle 15 con Venezia-Napoli. Alle 18.00 appuntamento con Bologna-Inter . Chiude la giornata alle 20.45 Roma-Genoa , live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Gli studi di Sky Sport

Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.