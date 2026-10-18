Il primo posto dell’Inter è figlio di diversi fattori, da un attacco che funziona alla grande anche quando manca Lautaro Martinez, uomo di riferimento, al carattere che più volte ha permesso ai nerazzurri di rimontare e vincere. In più c’è Carlos Augusto, che in questo primo spicchio di stagione si sta rivelando sempre più decisivo dalla panchina. Prossimo impegno in campionato in casa contro la Fiorentina, prima però c’è la Champions League contro lo Shakhtar Donetsk

L’Inter cade, si rialza e colpisce. E intanto vince, ancora. Sesta vittoria in campionato, imbattibilità confermata e primo posto in classifica. Ma dietro la marcia nerazzurra c’è un dato che fa riflettere: nelle ultime sette partite, sei volte la squadra di Chivu è andata in svantaggio.

Rimonte sì, ma solo in campionato

Contro Napoli, Udinese e Bologna la rimonta è stata vincente. Contro la Roma è arrivato il pareggio. In Champions, invece, contro Real Madrid e Club Brugge, la reazione non è bastata. Un copione che si ripete: partenze lente, poi la necessità di rincorrere. E anche Chivu ha chiesto una scossa, con le urla nello spogliatoio dopo quelle dell’Olimpico. Perché il carattere c’è, ma non sempre può bastare.