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Runjaić verso la conferma dopo Udinese-Lecce: le ultime news

UDINESE

Quinta sconfitta consecutiva in Serie A per il club friulano: dopo il ko casalingo contro il Lecce l'Udinese si interroga sui motivi della crisi. Al momento però si va verso la conferma dell'allenatore Runjaić 

UDINESE-LECCE 0-3: LA PARTITA - LE PAGELLE

Udinese sempre più in crisi dopo il pesante ko casalingo contro il Lecce. Un 3-0 netto che aggiorna pesantemente il bilancio del club, arrivato ora alla quinta sconfitta consecutiva in campionato. Una situazione che sta facendo riflettere la società. Al momento però l'Udinese va verso la conferma della fiducia nei contronfi dell'allenatore Kosta Runjaić. anche per il rapporto con il patron Gino Pozzo. Pesano sul difficile momento dell'Udinese i tanti infortuni, a partire da Zaniolo, con alcuni giocatori, come Davis, che stanno ritrovando la condizione solo negli ultimi giorni. Da capire però, visto l'atteggiamento della squadra, quali accorgimenti trovare per invertire la rotta. A fine partita Karlström, Inler e Padelli si sono fermati fuori dallo stadio a parlare con i tifosi.

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