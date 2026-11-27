La sfida tra Venezia e Bologna, valida per il 13^ turno di Serie A, si giocherà oggi, venerdì 27 novembre, alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

La partita tra Venezia e Bologna della 13^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 27 novembre alle 20.45 , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con Friday Night , il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

I numeri di Venezia e Bologna

Le due squadre si sono incontrate 18 volte finora in Serie A con 7 vittorie per il Venezia e 12 per il Bologna. Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime sette sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna, il Venezia ha perso sei delle successive sette gare interne. Il Venezia ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe in Serie A e non ottiene due vittorie casalinghe consecutive da gennaio 2000, quando in panchina sedeva Luciano Spalletti. Dall'arrivo di Raffaele Palladino, il Bologna ha registrato un bilancio di cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta in Serie A, mantenendo una media di 2.1 punti a partita; Palladino detiene attualmente la miglior media punti nella storia del club rossoblù in Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre (minimo due panchine). Il Bologna ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A, segnando sempre almeno due gol.