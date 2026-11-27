Ospite di 'La stampa per voi' al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, il dirigente bianconero ha commentato il cammino della Juve: "Le ultime due gare sono state positive, il nostro percorso in Europa è dimostrazione del senso di responsabilità". Sul calendario e la rosa: "Saranno importanti le trasferte contro Como e Roma. Il recupero di alcuni giocatori ci dà fiducia". E sull'Italia di Mancini: "Sorprendente un cambio così veloce in due mesi" FORMAZIONI: CAMPETTI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA

"Credo che da un mese la squadra sta trovando un equilibrio e un'identità". Parola di Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus ospite di 'La stampa per voi' al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Il Chief Club Affairs Officer dei bianconeri ha commentato il cammino della squadra soffermandosi sulle ultime tappe: "Le ultime due partite sono state positive. Entrambe non le abbiamo iniziate benissimo, ma siamo riusciti a cambiarla. Avevamo perso due giocatori molto importanti all’inizio della stagione come Locatelli e Yildiz: questo, probabilmente, ha determinato anche la ricerca di nuovi equilibri non semplicissimi dentro e fuori dal campo. Piano piano stiamo trovando una quadratura. Il percorso in Europa è positivo ed è la dimostrazione del senso di responsabilità, perché si poteva sottovalutare la manifestazione o prenderla con un altro spirito. Invece la squadra ci tiene e c’è stato modo di dare spazio anche ad altri giocatori. Sicuramente sono state tutte partite fatte veramente con serietà. Da marzo in poi, questo percorso avrà sicuramente un altro valore ma in questi primi due-tre mesi è stato fatto quello che si era detto all’inizio ma non è sempre facile metterlo in pratica".

"Importanti le trasferte contro Como e Roma" Il dirigente bianconero si è soffermato anche sul calendario e sulla rosa: "Questo finale di 2026 è sicuramente molto importante. Affronteremo il Como in trasferta, poi due gare in casa e la Roma in trasferta. Non è trascurabile perché sono dirette concorrenti. Quello che ci dà fiducia è un equilibrio e una solidità che piano piano stiamo ritrovando ed è un passaggio fondamentale per tutte le squadre e la Juventus. Nelle ultime partite, in particolare, abbiamo trovato armi offensive e piano piano stanno rientrando giocatori importanti. Nelle prossime settimane la rosa avrà molte più opportunità e possibilità di essere pericolosa. Questo ci dà sicuramente fiducia". Approfondimento Il calendario delle big fino alla sosta di Natale