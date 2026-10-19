Il 3-0 in casa della Juventus è il capolavoro di questo inizio di stagione, il migliore (numeri alla mano) della storia biancoceleste. È anche il capolavoro dell'uomo in panchina, spesso sottovalutato nel suo modo di preparare le partite, capace di incarnare al meglio idee, pensieri e spirito del nuovo corso della Lazio