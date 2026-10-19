Dove vedere Monza-Cagliari

La partita Monza-Cagliari della 7^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 19 ottobre alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Monza e Cagliari

Il Cagliari ha vinto entrambi gli ultimi due confronti in Serie A contro il Monza, dopo che aveva registrato una sconfitta e un pareggio nelle prime due sfide in assoluto tra le due formazioni nel torneo. In generale, dopo il 2-1 del 5 gennaio 2025 ed il 3-0 del 30 marzo 2025, il Cagliari potrebbe battere il Monza per tre gara di fila tra Serie A e Serie B solo per la seconda volta nella storia, la prima tra gennaio 1960 e gennaio 1963, con tre successi consecutivi nel torneo cadetto. Il Cagliari (13) affronta un'avversaria su cui ha almeno nove punti di vantaggio (quattro il Monza) in un match di Serie A dopo sole sei gare giocate nel torneo per la prima volta nella propria storia. Il Monza ha conquistato quattro punti nei primi sei turni di questa Serie A (1V, 1N, 4P) e potrebbe ottenerne di più nelle prime sette gare giocate nel torneo per la seconda volta nella propria storia, dopo i nove del 2023/24. Dopo il 2-1 contro il Sassuolo, il Monza potrebbe vincere due match interni di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2022, quando sulla panchina dei brianzoli sedeva Palladino. Il Cagliari ha conquistato 13 punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (4V, 1N, 1P) e potrebbe ottenerne di più dopo le prime sette gare stagionali in una singola edizione del torneo per la prima volta dal 1970/71 (14 in quel caso, considerando tre punti a vittoria da sempre). Il Cagliari è imbattuto da quattro match di fila in Serie A (3V, 1N).