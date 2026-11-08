La partita tra Monza e Atalanta della 11^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 8 novembre alle ore 15.00 i n diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Monza e Atalanta

L'Atalanta ha vinto il 100% delle partite di Serie A disputate contro tre squadre; tra queste, il Monza è quella contro cui ha giocato più incontri a punteggio pieno (sei su sei) - Ancona (due) e Benevento (quattro) le altre. L'Atalanta è una delle squadre contro cui il Monza ha perso più partite casalinghe in Serie A (tre), al pari di Udinese e Napoli, sebbene contro i bergamaschi abbia disputato solo tre incontri rispetto ai quattro contro le altre due formazioni; inoltre, con otto gol subiti in casa contro l'Atalanta, il Monza ha fatto peggio solo contro il Napoli (nove). Il Monza ha perso sette delle prime 10 partite in questa Serie A (2V, 1N). Il Monza ha ottenuto due vittorie nelle ultime tre gare interne di Serie A (1P), tante quante ne aveva registrate nelle precedenti 26 (6N, 18P). L'Atalanta ha perso cinque delle prime 10 partite di questo campionato (3V, 2N), eguagliando la sua peggior partenza dal 2014/15. L'Atalanta ha subito gol in ognuna delle ultime otto partite di Serie A, la striscia più lunga per i bergamaschi da giugno 2023, quando arrivarono a 13 gare consecutive con almeno una rete al passivo. L'Atalanta ha raccolto solo un punto nelle prime quattro trasferte di questo campionato (1N, 3P) e, in caso di mancata vittoria contro il Monza, rimarrebbe senza successi nelle prime cinque gare esterne stagionali per la quinta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo le stagioni 1996/97, 2002/03, 2004/05 e 2017/18.