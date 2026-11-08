Galatasaray, Leao in gol e l'esultanza è uno sfottò per un compagnoVIDEO
Secondo gol stagionale per Rafa Leao con il Galatasaray nel successo contro l'Amed che porta la squadra dell'ex attaccante del Milan in fuga in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sulle rivali. Subito dopo il gol, Leao ha guidato i propri compagni di squadra in una strana esultanza di gruppo pensata per prendere in giro il compagno Ismail Jakobs che qualche giorno si era nascosto stotto una felpa per evitare i fotografi all'uscita di una discoteca