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Galatasaray, Leao in gol e l'esultanza è uno sfottò per un compagno

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Secondo gol stagionale per Rafa Leao con il Galatasaray nel successo contro l'Amed che porta la squadra dell'ex attaccante del Milan in fuga in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sulle rivali. Subito dopo il gol, Leao ha guidato i propri compagni di squadra in una strana esultanza di gruppo pensata per prendere in giro il compagno Ismail Jakobs che qualche giorno si era nascosto stotto una felpa per evitare i fotografi all'uscita di una discoteca

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