La partita tra Genoa e Milan della 11^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 8 novembre alle ore 15.00 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Milan

Il Milan è imbattuto nelle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa (6V, 4N); dal 2020/21, tra le squadre contro cui non hanno mai perso nel massimo campionato, i rossoneri hanno disputato più incontri solamente contro l'Hellas Verona (12). Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro il Genoa. Il Genoa è reduce da tre vittorie consecutive in Serie A; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato una striscia di quattro successi di fila in una singola stagione nel massimo campionato risale al periodo tra marzo e aprile 2009. Il Genoa ha vinto tre delle prime sei partite casalinghe in questo campionato (1N, 2P). Il Milan di Rúben Amorim ha segnato 21 gol nelle prime 10 partite di questa Serie A; l'ultimo allenatore rossonero a fare meglio dopo le prime 11 panchine in campionato è stato Cesare Maldini nel 1972, con 25 reti. Il Milan ha ottenuto due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque trasferte di questo campionato; i rossoneri hanno evitato la sconfitta nelle prime sei gare esterne stagionali in tre occasioni tra il 2020/21 e il 2025/26, al pari di Inter e Napoli, e potrebbero ora diventare l'unica squadra a riuscirci per quattro volte in questo arco temporale, considerando anche la stagione in corso.