Napoli-Roma, le probabili formazioni del match di Serie A

Il Napoli ospita la Roma nell'8^ giornata di Serie A: Allegri vuole tornare a vincere in campionato e nel big match del Maradona dovrebbe schierare Milinkovic-Savic in porta. In attacco Hojlund insieme a Lang e Politano. Nei giallorossi, Lulli in vantaggio su Molina. In difesa rientrano Mancini e Ndicka mentre alle spalle di Malen dovebbero giocare Soulé e Mora
Probabili Formazioni
NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Badiashile, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri
- Contro la Roma, in porta dovrebbe tornare Milinkovic-Savic e la difesa a quattro
- Centrocampo con De Bruyne play, insieme a McTominay e Anguissa
- In attacco, Hojlund è la certezza: sulle fasce dovrebbero esserci Politano e Lang
ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione
Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso;, Lulli, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gian Piero Gasperini
- Per la Roma ci dovrebbero essere 4 cambi rispetto alla Champions
- Due novità in difesa con il ritorno dal 1' di Ndicka e Mancini
- Sulle fasce Lulli in vantaggio su Molina mentre a centrocampo dovrebbe essere confermata la coppia de Roon-Pisilli
- In attacco Malen: alle spalle dell'olandese, dovrebbero esserci Mora e Soulé visto che Dybala e Pellegrini sono out per infortunio