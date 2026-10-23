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Napoli-Roma, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Il Napoli ospita la Roma nell'8^ giornata di Serie A: Allegri vuole tornare a vincere in campionato e nel big match del Maradona dovrebbe schierare Milinkovic-Savic in porta. In attacco Hojlund insieme a Lang e Politano. Nei giallorossi, Lulli in vantaggio su Molina. In difesa rientrano Mancini e Ndicka mentre alle spalle di Malen dovebbero giocare Soulé e Mora

NAPOLI, LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Probabili Formazioni

Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
terzino destro
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Napoli
Benoît Badiashile
Benoît Badiashile
difensore centrale
Napoli
Rafa Marín
Rafa Marín
difensore centrale
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Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
terzino sinistro
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
centrocampista
Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
centrocampista
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
centrocampista
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante
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Napoli
Noa Lang
Noa Lang
ala sinistra

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Badiashile, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

  • Contro la Roma, in porta dovrebbe tornare Milinkovic-Savic e la difesa a quattro
  • Centrocampo con De Bruyne play, insieme a McTominay e Anguissa
  • In attacco, Hojlund è la certezza: sulle fasce dovrebbero esserci Politano e Lang
Roma
Pierluigi Gollini
Pierluigi Gollini
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centrale di sinistra
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Roma
Emanuele Lulli
Emanuele Lulli
esterno destro
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
centrocampista centrale
Roma
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
esterno sinistro
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Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
Roma
Rodrigo Mora
Rodrigo Mora
trequartista
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante centrale

ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione

Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso;, Lulli, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gian Piero Gasperini

  • Per la Roma ci dovrebbero essere 4 cambi rispetto alla Champions
  • Due novità in difesa con il ritorno dal 1' di Ndicka e Mancini 
  • Sulle fasce Lulli in vantaggio su Molina mentre a centrocampo dovrebbe essere confermata la coppia de Roon-Pisilli
  • In attacco Malen: alle spalle dell'olandese, dovrebbero esserci Mora e Soulé visto che Dybala e Pellegrini sono out per infortunio

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