Napoli-Roma, le probabili formazioni del match di Serie A

Il Napoli ospita la Roma nell'8^ giornata di Serie A: Allegri vuole tornare a vincere in campionato e nel big match del Maradona dovrebbe schierare Milinkovic-Savic in porta. In attacco Hojlund insieme a Lang e Politano. Nei giallorossi, Lulli in vantaggio su Molina. In difesa rientrano Mancini e Ndicka mentre alle spalle di Malen dovebbero giocare Soulé e Mora

NAPOLI, LA CONFERENZA DI ALLEGRI