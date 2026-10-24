La partita tra Napoli e Roma della 8^ giornata di Serie A si gioca sabato 24 ottobre alle ore 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Napoli-Roma della 8^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 24 ottobre alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Roma

Il Napoli ha pareggiato 55 partite di Serie A contro la Roma (50V, 53P); solo contro il Torino (56) ha registrato più pareggi nella sua storia nel massimo campionato. Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe di Serie A contro la Roma (4V 4N); non registrava una striscia interna senza sconfitta più lunga contro i giallorossi nel torneo dal periodo tra il 1971 e il 1982, quando arrivò a 11 gare (10V 1N).

Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo l'Atalanta (otto) ha vinto più trasferte contro il Napoli in Serie A rispetto alla Roma (sette, a pari merito con Fiorentina, Juventus e Lazio); nove successi partenopei e otto pareggi completano il quadro; tuttavia i giallorossi non vincono in casa del Napoli in campionato dal 3 marzo 2018 (4-2). Il Napoli ha perso tre delle prime sette partite in questa Serie A (3V 1N 3P). Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A; i partenopei non registrano tre clean sheet consecutivi allo stadio Diego Armando Maradona in campionato da settembre-ottobre 2021. La Roma ha conquistato 17 punti in questa Serie A (5V 2N), registrando la sua miglior partenza dopo sette partite a partire dal 2014/15 (18 punti). La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tutte le prime tre trasferte di questo campionato; nella loro storia in Serie A, i giallorossi sono riusciti a non subire gol nelle prime quattro gare esterne stagionali solamente nel 2017/18.