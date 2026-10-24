Udinese-Milan, le probabili formazioni del match di Serie A

Un Udinese in difficoltà sfida un Milan con tante assenze e reduce dalla pesante sconfitta in Europa League. Amorim dovrebbe puntare sulla difesa a 4: Bartesaghi in vantaggio su Estupinan. Jashari verso la maglia dal 1' a centrocampo, insieme a Modric e Musah. In attacco Goncalo Ramos assistito da Hutchinson e Pulisic. Runjaic conferma la trequarti vista contro il Lecce

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI DEL MILAN