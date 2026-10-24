Udinese-Milan, le probabili formazioni del match di Serie A

Un Udinese in difficoltà sfida un Milan con tante assenze e reduce dalla pesante sconfitta in Europa League. Amorim dovrebbe puntare sulla difesa a 4: Bartesaghi in vantaggio su Estupinan. Jashari verso la maglia dal 1' a centrocampo, insieme a Modric e Musah. In attacco Goncalo Ramos assistito da Hutchinson e Pulisic. Runjaic conferma la trequarti vista contro il Lecce
Probabili Formazioni
UDINESE (3-4-2-1), la probabile formazione
Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. All. Runjaic
- L'Udinese arriva da cinque sconfitte consecutive
- Senza Alaba, in difesa dovrebbe giocare Palma insieme a Solet e Abankwah
- Dovrebbe essere confermata la trequarti e l'attacco visto a Lecce con Ekkelenkamp, Chakvetadze insieme a Davis
- A centrocampo dovrebbe partire dal 1' la coppia Karlstrom, Piotrowski
MILAN (4-3-2-1), la probabile formazione
Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Modric, Jashari; Hutchinson, Goncalo Ramos, Pulisic. All. Amorim
- Tante assenze per Amorim che arriva a Udine senza Gila, Rabiot, Diego Moreira che si aggiungono agli indisponibili Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Terracciano
- Difesa a quattro con Tomori e Bartesaghi (in vantaggio su Estupinan) sulle fasce
- A centrocampo Jashari è in vantaggio su Loftus-Cheek per completare il reparto insieme a Modric e Musah
- Hutchinson in vantaggio su Cisse per completare il reparto con Ramos e Pulisic