Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Udinese-Milan, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Un Udinese in difficoltà sfida un Milan con tante assenze e reduce dalla pesante sconfitta in Europa League. Amorim dovrebbe puntare sulla difesa a 4: Bartesaghi in vantaggio su Estupinan. Jashari verso la maglia dal 1' a centrocampo, insieme a Modric e Musah. In attacco Goncalo Ramos assistito da Hutchinson e Pulisic. Runjaic conferma la trequarti vista contro il Lecce

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI DEL MILAN

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
James Abankwah
James Abankwah
difensore centrale di destra
pubblicità
Udinese
Matteo Palma
Matteo Palma
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Udinese
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
esterno destro
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
centrocampista centrale
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
pubblicità
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
trequartista
Udinese
Giorgi Chakvetadze
Giorgi Chakvetadze
trequartista
pubblicità
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
attaccante

UDINESE (3-4-2-1), la probabile formazione

Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. All. Runjaic

  • L'Udinese arriva da cinque sconfitte consecutive
  • Senza Alaba, in difesa dovrebbe giocare Palma insieme a Solet e Abankwah
  • Dovrebbe essere confermata la trequarti e l'attacco visto a Lecce con Ekkelenkamp, Chakvetadze insieme a Davis
  • A centrocampo dovrebbe partire dal 1' la coppia Karlstrom, Piotrowski
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
terzino destro
pubblicità
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale
pubblicità
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
terzino sinistro
Milan
Yunus Musah
Yunus Musah
centrocampista
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
centrocampista
pubblicità
Milan
Omari Hutchinson
Omari Hutchinson
ala destra
Milan
Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos
attaccante centrale
pubblicità
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
ala sinistra

MILAN (4-3-2-1), la probabile formazione

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Modric, Jashari; Hutchinson, Goncalo Ramos, Pulisic. All. Amorim

  • Tante assenze per Amorim che arriva a Udine senza Gila, Rabiot, Diego Moreira che si aggiungono agli indisponibili Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Terracciano
  • Difesa a quattro con Tomori e Bartesaghi (in vantaggio su Estupinan) sulle fasce
  • A centrocampo Jashari è in vantaggio su Loftus-Cheek per completare il reparto insieme a Modric e Musah
  • Hutchinson in vantaggio su Cisse per completare il reparto con Ramos e Pulisic

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Lazio-Parma

GUIDA TV

La sfida della 8^ giornata tra Lazio e Parma si gioca oggi, sabato 24 ottobre alle 20.45. La...

Amorim in emergenza: out Gila, Rabiot e Moreira

MILAN

Brutte notizie per i rossoneri verso la trasferta di domenica alle 20.45 a Udine. Oltre agli...

Dove vedere Napoli-Roma

guida tv

La partita tra Napoli e Roma della 8^ giornata di Serie A si gioca sabato 24 ottobre alle ore 18...

Dove vedere Cagliari-Bologna

guida tv

La partita tra Cagliari e Bologna della 8^ giornata di Serie A si gioca sabato 24 ottobre alle...

Dove vedere Como-Sassuolo

guida tv

La partita tra Como e Sassuolo della 8^ giornata di Serie A si gioca sabato 24 ottobre alle ore...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE