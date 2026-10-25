La Lazio dei paradossi vola sempre di più

Undici marcatori diversi in otto giornate, sette vittorie e una squadra che sa cambiare strada senza perdere la propria identità. La Lazio di Gattuso ha costruito il suo primato senza affidarsi a un solo protagonista, dimostrando di poter vincere in modi diversi e contro avversari differenti. E così la sorpresa di inizio stagione ha sempre più le sembianze di una certezza