La Lazio dei paradossi vola sempre di più
Undici marcatori diversi in otto giornate, sette vittorie e una squadra che sa cambiare strada senza perdere la propria identità. La Lazio di Gattuso ha costruito il suo primato senza affidarsi a un solo protagonista, dimostrando di poter vincere in modi diversi e contro avversari differenti. E così la sorpresa di inizio stagione ha sempre più le sembianze di una certezza
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