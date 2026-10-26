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il commento

Per l'Inter vincere in rimonta è diventato quasi scontato. Almeno in Serie A

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni

Con la vittoria contro la Fiorentina sono 13 i punti recuperati in campionato in situazioni di svantaggio, come se Chivu e i suoi fossero talmente consapevoli della propria forza da poter rimontare contro ogni avversario. Un approccio che sta pagando in Serie A, ma rischioso per la campagna europea, dove questo Thuram sarà una pedina preziosissima

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