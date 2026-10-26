Per l'Inter vincere in rimonta è diventato quasi scontato. Almeno in Serie A

Con la vittoria contro la Fiorentina sono 13 i punti recuperati in campionato in situazioni di svantaggio, come se Chivu e i suoi fossero talmente consapevoli della propria forza da poter rimontare contro ogni avversario. Un approccio che sta pagando in Serie A, ma rischioso per la campagna europea, dove questo Thuram sarà una pedina preziosissima