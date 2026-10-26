Milan da scudetto? Costacurta: "Non ancora ma...". L'analisi a Sky Calcio Clubsky calcio club
A Sky Calcio Club Billy Costacurta analizza il momento del Milan e risponde alla domanda: è una squadra da scudetto? "Non ancora, ma la squadra segue l'allenatore. E' molto presto ma questa è una squadra che promette, noto tanta corsa in avanti non solo quando devono recuperare palla. Vanno vanno vanno...Sembra che il diktat sia proprio quello di andare, con o senza palla"
UDINESE-MILAN 0-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA