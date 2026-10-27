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Milan-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Milan e Bologna si sfidano nella 9^ giornata di Serie A: match in programma mercoledì 28 ottobre alle 18.30. Nessuna prova di formazione alla vigilia per Amorim. Possibile turno di riposo per Pavlovic. Cisse in vantaggio su Pulisic come trequartista, mentre Ramos - reduce da un problema al polpaccio - potrebbe fare posto a Camarda

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
terzino destro
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale
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Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
terzino sinistro
Milan
Omari Hutchinson
Omari Hutchinson
esterno destro
Milan
Yunus Musah
Yunus Musah
centrocampista centrale
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
centrocampista centrale
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Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
esterno sinistro
Milan
Alphadjo Cissè
Alphadjo Cissè
trequartista
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Milan
Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos
attaccante

MILAN (4-4-1-1), la probabile formazione

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim

  • Nessuna prova di formazione per Amorim alla vigilia della sfida contro il Bologna
  • In difesa Pavlovic potrebbe riposare, per fare posto a Diawara
  • Cisse favorito su Pulisic nel ruolo di trequartista
  • In avanti Ramos - dopo il problema al polpaccio - potrebbe anche non essere titolare. Pronto Camarda
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Matteo Darmian
Matteo Darmian
difensore centro destra
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Bologna
Nicolò Casale
Nicolò Casale
difensore centrale
Bologna
Arthur Theate
Arthur Theate
difensore centro sinistra
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Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
esterno destro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
centrocampista centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
esterno sinistro
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
trequartista
pubblicità
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
attaccante

BOLOGNA (3-4-2-1), la probabile formazione

Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino

  • Palladino con il 3-4-2-1 per la sfida di San Siro contro il Milan
  • In difesa Casale in vantaggio su Heggem
  • A centrocampo dubbio Ferguson/Moro per affiancare Pobega
  • Davanti Bernardeschi e Cambiaghi (oppure Mbangula), alle spalle di Odgaard favorito su Dovbyk

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