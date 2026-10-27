Milan e Bologna si sfidano nella 9^ giornata di Serie A: match in programma mercoledì 28 ottobre alle 18.30. Nessuna prova di formazione alla vigilia per Amorim. Possibile turno di riposo per Pavlovic. Cisse in vantaggio su Pulisic come trequartista, mentre Ramos - reduce da un problema al polpaccio - potrebbe fare posto a Camarda
Probabili Formazioni
MILAN (4-4-1-1), la probabile formazione
Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim
- Nessuna prova di formazione per Amorim alla vigilia della sfida contro il Bologna
- In difesa Pavlovic potrebbe riposare, per fare posto a Diawara
- Cisse favorito su Pulisic nel ruolo di trequartista
- In avanti Ramos - dopo il problema al polpaccio - potrebbe anche non essere titolare. Pronto Camarda
BOLOGNA (3-4-2-1), la probabile formazione
Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino
- Palladino con il 3-4-2-1 per la sfida di San Siro contro il Milan
- In difesa Casale in vantaggio su Heggem
- A centrocampo dubbio Ferguson/Moro per affiancare Pobega
- Davanti Bernardeschi e Cambiaghi (oppure Mbangula), alle spalle di Odgaard favorito su Dovbyk