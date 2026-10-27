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Monza-Napoli, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Il Napoli è ospite del Monza mercoledì alle 20.45, nella sfida in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Allegri, squalificato dopo quanto accaduto contro la Roma, dovrebbe schierare Milinkovic-Savic in porta mentre in attacco ci sono due ballottaggi: Hojlund in vantaggio su Lucca e Giovane su Lang. In difesa Marianucci dal 1'. Nel Monza Robinson verso la maglia da titolare, insieme a Mota, alle spalle di Varela

NEWS SQUADRA PER SQUADRA

Probabili Formazioni

Monza
Noel Törnqvist
Noel Törnqvist
Portiere
Monza
Saba Goglichidze
Saba Goglichidze
Difensore centrale di destra
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Monza
Lorenzo Lucchesi
Lorenzo Lucchesi
Difensore centrale
Monza
Andrea Carboni
Andrea Carboni
Difensore centrale di sinistra
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Monza
Samuele Birindelli
Samuele Birindelli
ESTERNO DESTRO
Monza
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
Centrocampista centrale
Monza
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
centrocampista centrale
Monza
Ricardo Mangas
Ricardo Mangas
ESTERNO SINISTRO
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Monza
Jay Robinson
Jay Robinson
TREQUARTISTA DI DESTRA
Monza
Dany Mota
Dany Mota
TREQUARTISTA DI SINISTRA
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Monza
Gustavo Miguel Varela
Gustavo Miguel Varela
Attaccante

Le possibili scelte di Juric

MONZA (3-4-2-1), la probabile formazione: Törnqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota Carvalho; Varela. All. Juric

  • Un ballottaggio nel Monza: Robinson che è in vantaggio su Ngone per affiancare Mota alle spalle di Varela
  • Juric non cambia la difesa rispetto a quella che ha perso 3-2 contro il Torino: Lucchesi, Carboni e Goglichidze
  • A centrocampo possibile spazio per Folorunsho insieme a Mangas, Akinsanmiro e Birindelli
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Luca Marianucci
Luca Marianucci
terzino destro
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
DIFENSORE CENTRALE
Napoli
Rafa Marín
Rafa Marín
DIFENSORE CENTRALE
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Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
TERZINO SINISTRO
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
CENTROCAMPISTA CENTRALE
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
ALA DESTRA
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
ATTACCANTE
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Napoli
Giovane Giovane
Giovane Giovane
ATTACCANTE

Le possibili scelte di Allegri

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri

  • Qualche cambio rispetto alla squadra che ha pareggiato 3-3 contro la Roma: Milinkovic-Savic dovrebbe essere il portiere titolare
  • In difesa, al posto di Di Lorenzo spazio a Marianucci mentre senza l'infortunato Badiashile, la coppia difensiva dovrebbe essere Rrahmani-Marin
  • A centrocampo intoccabile McTominay: insieme a lui Lobotka e Anguissa
  • In attacco, due ballottaggi: Hojlund in vantaggio su Lucca e Giovane su Lang

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