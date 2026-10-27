Monza-Napoli, le probabili formazioni del match di Serie A

Il Napoli è ospite del Monza mercoledì alle 20.45, nella sfida in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Allegri, squalificato dopo quanto accaduto contro la Roma, dovrebbe schierare Milinkovic-Savic in porta mentre in attacco ci sono due ballottaggi: Hojlund in vantaggio su Lucca e Giovane su Lang. In difesa Marianucci dal 1'. Nel Monza Robinson verso la maglia da titolare, insieme a Mota, alle spalle di Varela
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Juric
MONZA (3-4-2-1), la probabile formazione: Törnqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota Carvalho; Varela. All. Juric
- Un ballottaggio nel Monza: Robinson che è in vantaggio su Ngone per affiancare Mota alle spalle di Varela
- Juric non cambia la difesa rispetto a quella che ha perso 3-2 contro il Torino: Lucchesi, Carboni e Goglichidze
- A centrocampo possibile spazio per Folorunsho insieme a Mangas, Akinsanmiro e Birindelli
Le possibili scelte di Allegri
NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri
- Qualche cambio rispetto alla squadra che ha pareggiato 3-3 contro la Roma: Milinkovic-Savic dovrebbe essere il portiere titolare
- In difesa, al posto di Di Lorenzo spazio a Marianucci mentre senza l'infortunato Badiashile, la coppia difensiva dovrebbe essere Rrahmani-Marin
- A centrocampo intoccabile McTominay: insieme a lui Lobotka e Anguissa
- In attacco, due ballottaggi: Hojlund in vantaggio su Lucca e Giovane su Lang