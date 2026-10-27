Monza-Napoli, le probabili formazioni del match di Serie A

Il Napoli è ospite del Monza mercoledì alle 20.45, nella sfida in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Allegri, squalificato dopo quanto accaduto contro la Roma, dovrebbe schierare Milinkovic-Savic in porta mentre in attacco ci sono due ballottaggi: Hojlund in vantaggio su Lucca e Giovane su Lang. In difesa Marianucci dal 1'. Nel Monza Robinson verso la maglia da titolare, insieme a Mota, alle spalle di Varela

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