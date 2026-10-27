La partita tra Sassuolo e Lazio della 9^ giornata di Serie A si gioca martedì 27 ottobre alle ore 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Sassuolo-Lazio che apre il turno infrasettimanale della 9^ giornata di Serie A sarà trasmessa martedì 27 ottobre alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Lazio

La Lazio ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A contro il Sassuolo (1N, 1P), inclusa la più recente (2-1 lo scorso 9 marzo), dopo che aveva ottenuto soltanto due successi nelle precedenti sette (2N, 3P). Dopo l'1-0 del 14 settembre 2025, il Sassuolo potrebbe vincere due partite casalinghe consecutive contro la Lazio in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito solo tra maggio e dicembre 2021 (2-0 e 2-1). Dopo essere andata a segno per sette partite consecutive di Serie A, il Sassuolo è rimasto a secco di gol nella gara più recente (0-2 v Como). Il Sassuolo (2V, 1N) è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A e potrebbe evitare la sconfitta per quattro gare interne di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2023 (sei - 4V, 2N). Dopo le vittorie contro Venezia, Monza, Juventus e Parma, la Lazio potrebbe collezionare cinque successi consecutivi in campionato per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2024 (con Marco Baroni in panchina). La Lazio è una delle quattro squadre, assieme a Roma, Milan e Inter, a non avere ancora perso in questo campionato; i biancocelesti potrebbero evitare la sconfitta nelle prime nove sfide stagionali di un torneo di Serie A per la quinta volta nella loro storia, la prima dal 1999/2000 (stagione dell'ultimo scudetto conquistato nel massimo torneo dai biancocelesti).