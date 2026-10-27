 De Bruyne al centro del Napoli e i cutback del Como: Sky Sport Tech Show. VIDEO | Sky Sport
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De Bruyne, come va al centro del Napoli e i 'cutback' del Como: Sky Sport Tech Show

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Nuova puntata del nuovo appuntamento Sky dedicato all’analisi dei temi tecnico-tattici dell’ultima giornata di Serie A. Ogni lunedì, alle 17.45 LIVE su Sky Sport 24 e disponibile anche On Demand. Tra i temi dell'ottava giornata: il cambio di sistema di Spalletti anti-contropiede, i principi del Frosinone di Alvini, i "mezzi spazi" del Como che fanno felice Fabregas. E poi il Napoli: è a firma Allegri il cambiamento tattico della settimana

VIDEO. GUARDA QUI LA PUNTATA COMPLETA DI SKY SPORT TECH SHOW

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