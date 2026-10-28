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Milan-Bologna, Maignan: "Bisogna restare sereni e non gettare benzina sul fuoco"

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Dopo la sconfitta per 4-2 contro il Bologna, il capitano dei rossoneri è intervenuto in conferenza: "Sono venuto qui a parlare perché è importante per la squadra". E in vista del derby contro l'Inter in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport, ha aggiunto: "Dobbiamo restare sereni, ogni partita è importante, bisogna evitare di gettare benzina sul fuoco. Non bisogna trarre conclusioni dopo due mesi, i bilanci si fanno a fine stagione". Guarda il VIDEO qui sopra

MILAN-BOLOGNA 2-4: CRONACA - PAGELLE - CLASSIFICA

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