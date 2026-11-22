La partita tra Bologna e Udinese della 12^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 22 novembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Udinese

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Bologna (8N, 4P): 3-0 il 30 dicembre 2023 (reti di Roberto Pereyra, Lorenzo Lucca e Martín Payero).

Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime otto gare casalinghe di campionato contro l’Udinese, grazie a tre successi e cinque pareggi: i rossoblù non hanno mai registrato una serie più lunga senza sconfitte in casa contro questa avversaria in Serie A (otto anche tra il 1957 e 1981). L’Udinese non ha trovato la rete nelle ultime tre gare di campionato contro il Bologna; l’unica volta in cui non è riuscita a segnare in quattro incontri di fila in Serie A contro i rossoblù risale al periodo tra febbraio 2002 e settembre 2003. L’Udinese ha ottenuto solo cinque punti in questo campionato, frutto di un successo, due pareggi e otto sconfitte: solo una volta nella sua storia ha perso più volte nelle prime 12 gare stagionali di Serie A, nel 1961/62. Il Bologna ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato con Raffaele Palladino alla guida; l’ultima volta che ha trovato cinque successi consecutivi in Serie A con un allenatore subentrato risale al 1956, sotto la gestione di Aldo Campatelli. L’Udinese non ha trovato il successo in nessuna delle ultime nove gare di Serie A (1N, 8P); l’unica volta nelle ultime quattro stagioni in cui ha registrato una serie più lunga senza vittorie risale al periodo tra agosto e ottobre 2023 (10).