La partita tra Sassuolo e Genoa della 12^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 22 novembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Genoa

Il Genoa ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Sassuolo, lo stesso numero di successi che aveva ottenuto nelle precedenti 17 gare contro questa avversaria nella competizione (5N, 8P). Il Sassuolo ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare di campionato contro il Genoa (23); la formazione neroverde è andata in gol in più gare consecutive solo contro una avversaria in Serie A: la Fiorentina (14, tra il 2018 e il 2025). Dopo aver vinto sei dei primi otto confronti casalinghi contro il Genoa in Serie A (1N, 1P), il Sassuolo non ha trovato la vittoria nei tre più recenti (1N, 2P). Contro nessuna avversaria i neroverdi hanno registrato più successi interni nella competizione (sei anche contro l’Hellas Verona). Dopo una serie di quattro sconfitte esterne consecutive, il Genoa ha vinto l’ultima trasferta di campionato (2-1 contro il Lecce); l’ultima volta che ha registrato due successi di fila fuori casa in Serie A sotto la gestione di un singolo allenatore risale addirittura a maggio 2021, con Davide Ballardini. Il Sassuolo ha perso tutte le ultime cinque partite di campionato, l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di sconfitte consecutive in Serie A risale al periodo tra gennaio e marzo 2014 (sette, tra le gestioni di Di Francesco e Malesani). Il Sassuolo è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette gare di Serie A giocate dopo la sosta delle Nazionali (3V, 4N) – il Genoa ha pareggiato ben sette degli ultimi 10 incontri di questo tipo (1V, 2P), anche se nei due più recenti ha registrato una sconfitta e una vittoria. Le partite del Sassuolo sono quelle che hanno visto più gol in questa Serie A (45: 16 a favore, 29 contro); mentre le gare del Genoa ne hanno registrati 27 (11 segnati, 16 subiti), più solo rispetto a gli incontri di Cagliari (25) e Parma (26).