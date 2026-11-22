La partita tra Juve e Venezia della 12^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 22 novembre alle ore 12.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Venezia

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 14 sfide contro il Venezia in Serie A (11V, 3N), con l'ultimo successo dei lagunari contro i bianconeri che risale al 15 aprile 1962 (3-0 al Penzo). La Juventus non ha mai perso in 14 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A (11V, 3N); tra le formazioni attualmente nel massimo campionato, i lagunari sono solo una delle due squadre contro cui i bianconeri sono sempre rimasti imbattuti in partite interne nel torneo, insieme al Frosinone (2V, 1N). La Juventus ha guadagnato 22 punti sui 24 possibili considerando le ultime otto partite contro squadre neopromosse in Serie A (7V, 1N), segnando 21 gol nel periodo e subendo solo una rete nelle sei gare più recenti contro queste formazioni. La Juventus ha pareggiato l'ultimo match contro la Fiorentina in campionato e nel 2026 solo una volta ha registrato due pareggi di fila in Serie A. La Juventus non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due partite consecutive nelle ultime 10 gare di Serie A (4V, 3N, 3P); per trovare una striscia più lunga senza ripetere lo stesso esito bisogna tornare a periodo tra gennaio e maggio 1997, quando i bianconeri arrivarono a 13 incontri (7V, 5N, 1P). Dopo il successo nel match più recente contro l'Udinese, il Venezia potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2021 (contro Roma e Bologna con Paolo Zanetti allenatore). Il Venezia ha perso tutte le ultime sei trasferte di Serie A e l'ultima volta che ha registrato sette sconfitte fuori casa consecutive risale al periodo tra aprile 2000 e settembre 2001.