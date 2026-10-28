Il centrocampista croato commenta a Sky Sport la prima sconfitta del Milan in questa Serie A: "Non ce l'aspettavamo dopo il primo tempo, ma l'abbiamo meritata per la prestazione nella ripresa. Abbiamo molti infortuni ma non possiamo cercare alibi. Fino ad oggi abbiamo giocato bene, dobbiamo restare uniti e reagire nel derby"

È stata una brutta sconfitta, Luka, anche perché arriva a tre giorni dal derby. Ha parlato Maignan, parli tu: significa che parlano i leader dello spogliatoio. Cos’è successo stasera?

"È una sconfitta dura, non ce l'aspettavamo, specialmente dopo il primo tempo. Fino a questa sera penso avessimo fatto bene in campionato, ma oggi abbiamo perso la nostra prima partita. Nel secondo tempo abbiamo perso tantissimi duelli; quel gol subito su calcio piazzato è stato sfortunato e da quel momento ci siamo un po' buttati giù. La prestazione nel secondo tempo ci ha fatto meritare la sconfitta".

A tre giorni dal derby ci sono tanti infortunati, come ricordava prima anche Amorim. Non è un alibi, ma può essere una motivazione per il crollo di questa sera?

"Non possiamo avere alibi in nessun modo, anche se sappiamo bene che ci sono molti infortuni. L'aspetto positivo è che la prossima partita arriverà molto rapidamente, soprattutto una grande sfida come il derby. Dobbiamo restare uniti e positivi. Come ho detto prima, fino a oggi abbiamo fatto molto bene: dobbiamo mantenere l'ottimismo, restare uniti e sperare di reagire tornando a vincere sabato".

Come ti senti fisicamente rispetto all'anno scorso?

"Mi sento bene".

Come sta crescendo questo Milan di Amorim? Dall'esterno sembra esserci un clima di sfiducia, anche se stasera è arrivata soltanto la prima sconfitta dopo nove giornate. Dall'interno e con la tua esperienza, come vedi il percorso di crescita con Amorim e come risponde la squadra alle sue indicazioni?

"Penso che stiamo crescendo bene e nella giusta direzione. L'allenatore è arrivato portando nuove idee e un nuovo stile di gioco; giorno dopo giorno stiamo cercando di comprendere a fondo le sue richieste. Fino a stasera abbiamo fatto bene: certo, si può sempre fare di più, c'è ancora bisogno di migliorare da parte nostra, ma abbiamo ampi margini per farlo. Speriamo di compiere questo salto man mano che la stagione prosegue".