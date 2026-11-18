Prende forma il futuro centro sportivo del Napoli. Nella mattinata di mercoledì 18 novembre Aurelio De Laurentiis, in uno studio notarile di Chiaia, ha firmato il preliminare di acquisto di 13 ettari nel Comune di Qualiano per una spesa di 2 milioni, con un’opzione per altri cinque ettari. Lì sorgerà il nuovo centro sportivo del Napoli che adesso si trova a Castel Volturno. Il progetto prevede inizialmente otto campi, una struttura per i soli portieri, uno stadiolo, diverse aree ricettive e altre ad uso ufficio, nonché un laghetto che dovrà provvedere all’irrigazione dei campi. Sui cinque ettari opzionati sono previsti invece altri due campi che porterebbe a 10 il numero totale. L'inizio dei lavori è fissato per l'inizio del 2027 non appena sarà formalizzato il passaggio dei terreni da agricoli a edificabili. All'arrivo, prima della firma lo stesso De Laurentiis si è intrattenuto con i giornalisti presenti: "Centro sportivo? Non sapete mai la totalità di ciò che passa nella testa di un imprenditore. Un sogno? La sua casa il Napoli ce l'ha sempre avuta a Castel Volturno, dove abbiamo vinto due scudetti. Parlate sempre del Napoli come se l'avessi preso in Serie A, allora avreste ragione. Voi avete visto dove si allenava Maradona? Sicuramente oggi è un nuovo inizio, perché abbiamo fatto una prima fase e adesso passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni!".

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