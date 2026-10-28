La partita tra Parma e Udinese della 9^ giornata di Serie A si gioca mercoledì 28 ottobre alle ore 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky

La partita Parma-Udinese della 9^ giornata di Serie A sarà trasmessa mercoledì 28 ottobre alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Udinese

Il Parma ha vinto 1-0 l'ultimo incrocio contro l'Udinese in Serie A e solo una volta ha vinto due match di fila mantenendo anche la porta inviolata contro i friulani nella massima serie: tra aprile e novembre 2011 (2-0 in entrambi i match). Contro nessun'altra squadra il Parma ha registrato più clean sheet casalinghi in Serie A che contro l'Udinese: 12 - come contro la Fiorentina - in 26 partite al Tardini (il 46%; l'ultimo risale al 2-0 del 26 gennaio 2020. Dopo le sconfitte contro Inter, Torino e Lazio, il Parma potrebbe collezionare quattro ko consecutivi in Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2025 con Pecchia in panchina. Il Parma non ha mai ripetuto lo stesso risultato in due gare interne di fila nelle ultime 16 partite casalinghe di Serie A (5V, 4N, 7P) e, dopo lo 0-3 contro il Torino, potrebbe collezionare due ko interni consecutivi in campionato per la prima volta dal novembre-dicembre 2025 (0-2 proprio contro l'Udinese e 0-1 contro la Lazio). L'Udinese ha perso tutte le ultime sei partite di campionato - con un punteggio complessivo di 5 a 15 - le ultime due senza avere trovato la via del gol. Dopo il 5-3 contro l'Inter e il 2-1 contro il Torino, l'Udinese potrebbe perdere tre trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal marzo-aprile 2025 (contro Inter, Genoa e Torino in quel caso).